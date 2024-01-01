Erol Evgin

Gönlümdeki Kuşlar Ağladıkça ağlamışım şu dünyada Güldükçe gülmüşüm Vuruldukça vurulmuşum Gönlümdeki kuşları Bir, bir uçurmuşum *** Sevildikçe sevilmişim su alemde Neler, neler görmüşüm Duruldukça durulmuşum Gönlümdeki kuşları Bir, bir uçurmuşum *** Nice yaman sevdalara Bilmem nasıl düşmüşüm Kendimle barışmışım Kaderime küsmüşüm *** Ağladıkça ağlamışım şu dünyada Güldükçe gülmüşüm Vuruldukça vurulmuşum Gönlümdeki kuşları Bir, bir uçurmuşum *** Ağladıkça ağlamış Güldükçe gülmüşüm Aşkından sararıp solmuşum

Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin böyle olmalı *** Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı Elbette aşk dediğin böyle olmalı *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların *** Ben imkansız aşklar için yaratılmışım Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı Kayboldum kuytusunda yalnızlıkların Yaşadım en karasını sevdaların

Sen Unutulacak Kadın Mısın? Usandım eskimiş yalnızlığımdan Söyle neredesin can yoldaşım Çok şeyler silinmiş hatıralardan Bir tek seni hiç unutamadım *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak kadın mısın *** Sensiz yılları, sensiz aşkları İnanma asla yaşamadım Solgun düşlerde bir kaç kadehte Sen unutulacak kadın mısın *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak adam mısın *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım *** Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak adam mısın Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak kadın mısın

Bir Yaz Yağmuru Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın *** Ezildi iri üzüm taneleri camlarımda Gözleri kamaştı yapraklarımın Gümüş güvercinler uçtu damlarımdan Koştu yalınayak, koştu toprağım *** Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın *** Bir yaz yağmuru yağdı içime İçimdeki kederi serinletmeksizin Eski yerinde duruyor sıcaklık Kör demir yolunda paslı kalın *** Tramvayıma atladı bir kadın Bir kadın, ak baldırları ıslak *** Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın *** Bir yaz yağmuru yağdı içime Ansızın başladı, dindi ansızın

Neden Çok eskiden Tanırım, sevdanın bu yüzünü Binlerce kez oynadı terkedilen rolünü *** Hep aynı sahne işte veda edip ayrılmak Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak Hep aynı yazgı işte, isyan ederken susmak Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak *** Hiç korkma gücüm yeter, bu ne ilk ne son acı Hiç korkma zaman geçer, iyi kötü yaşarım *** Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim Neden daha şimdiden teslim olmuş gibiyim Oysa kaç kez yıkıp da, baştan kurdum dünyamı Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim? *** Ne aşklar geldi geçti, şu köhne yüreğimden En güzel anıları söküp attım içimden *** Hep aynı sahne işte veda edip ayrılmak Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak Hep aynı yazgı işte, isyan ederken susmak Bana yabancı değil, girdiğim çıkmaz sokak *** Hiç korkma gücüm yeter, bu ne ilk ne son acı Hiç korkma zaman geçer, iyi kötü yaşarım *** Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim Neden daha şimdiden teslim olmuş gibiyim Oysa kaç kez yıkıp da baştan kurdum dünyamı Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim? *** Peki neden öyleyse bir buruk ezik içim Şimdi böyle çaresiz, yenik düşen ben miyim?

Biz Daha Ölmedik Uzanmış kucağına yarinin Hiç farkında değil halimin Bir elini öptürür bir gerdanını of of Bize of çekmek düştü kem talihim *** Salınıp yürür rüzgarı alır arkadan Sürünür ak tene zülüfleri bakar yan yan Hem nazlı hem niyetli oğlan perişan Hadisene evladım hadi kör cahilim *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Serilir çayıra çimene saz gibi Zemheri ayında sarı yaz gibi Kalbini bozmayan bozar aklını of of Kalır deli divane enkaz gibi *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım aah Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör Bizi de gör

Her Gece Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde Her gece

Çelişki Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak *** Gölgen yok bu gece, öylesine karanlık Bir ateş yanıyor içimde, ortasında pişmanlık Düştüğüm uçurumlar cesaretsiz, alçak Korkarım, bu karanlık iki güneş doğuracak *** İki sancı, iki yolcu, bir hancı Yüreğime sıkışmış iki sevda İki yaşam, iki ölüm arasında Kararsız, umarsız iki dünya *** İki hasret, iki nefret, bin hata Avucumda iki çiçek, iki sevda Biri yaşam, biri ölüm ve arasında İki insan, iki günah, iki dünya *** Nefesim donuyor bu gece, öylesine soğuk var Girdaplar dönüyor içimde, ortasında yüreğim Boğulduğum denizler, bir kaşık su ancak Şu yüzdüğüm bataklık iki deniz doğuracak *** İki sancı, iki yolcu, bir hancı Yüreğime sıkışmış iki sevda İki yaşam, iki ölüm arasında Kararsız, umarsız iki dünya *** İki hasret, iki nefret, bin hata Avucumda iki çiçek, iki sevda Biri yaşam, biri ölüm ve arasında İki insan, iki günah, iki dünya *** İki hasret, iki nefret, bin hata Avucumda iki çiçek, iki sevda Biri yaşam, biri ölüm ve arasında İki insan, iki günah, iki dünya

İstanbul Bizi Affet İstanbul bizi affet ne olur Biz ettik, sen eyleme İlk aşkım benim, ilk göz ağrım Geri dön düşlerime *** Seni sevmek uğruna Yok ettik keyfimizce Bilmedik kıymetini, of Umarsız, bilgisizce *** Yitirmiş eski şenliğini Yangınlar yüreğinde Rüzgarlar bile esmez olmuş Yorulmuş yedi tepe *** İstanbul bizi affet ne olur Biz ettik, sen eyleme Kahrettin beni ah İstanbul Neydin, ne oldun böyle? *** Bir güzel şehir vardı Eskiyen resimlerde Kirlettik nefesini, of Göz koyduk yeşiline *** Sahipsiz artık dar sokaklar Toz duman gül yüzünde Yağmurlar bile yağmaz olmuş Yorulmuş yedi tepe *** İstanbul bizi affet ne olur Biz ettik, sen eyleme Dayanmak kolay değil artık Ne hale geldin böyle? *** Bir güzel şehir vardı Eskiyen resimlerde Kaybolan yaşamlardan Şarkılar kaldı bize *** Ne bir dost eli, ne bir selam O bildik yüzler ner'de? Sevdalar bile unutulmuş Yorulmuş yedi tepe *** İstanbul bizi affet ne olur Biz ettik, sen eyleme İlk aşkım benim, ilk göz ağrım Geri dön düşlerime *** İstanbul bizi affet ne olur Biz ettik, sen eyleme Kaybolan yaşamlardan Şarkılar kaldı bize