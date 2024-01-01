Keşke Burada Olsaydın Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Keşke Burada Olsaydın
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Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep cana yakın
***
Herkes bir şeyler aldı götürdü benden
Kimi bugünlerimi
Kimi yarınlarımı
Kimi en güzel anılarımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep bana yakın
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
***
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep böyle kal
Hep bana yakın
-
Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi
Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini
Hayaller gitse de hani sen kalacaktın
Keşke burda olsaydın
Ne zaman unutur insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi
Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri
Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum
Keşke burda olsaydın
Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer
Maziyi nereye kadar peşinden sürükler
Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
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Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kendinden hiç bahsetmezdin nedense
Belki de uçurumlar vardı aramızda seninle
Ulaşılmaz, uzak bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kayboldum bu hikâyenin içinde
Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum
Kendimi senden sonra unuttum
Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda
Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
Kayboldum bu hikâyenin içinde
Farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum
Kendimi senden sonra unuttum
Bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda
Aşkın suya yazılmış bir yazıydı
Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı
Anlaşılmaz, suskun bir hâlin vardı
Sana inat seni sevdim, yine sevdim
-
-
Şimdi hatırlar mısın bilmem o yağmurlu uzun geceyi
Aşk birinin hep kaybettiği bir oyun dediğini
Hayaller gitse de hani sen kalacaktın
Keşke burda olsaydın
Ne zaman unutur insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
Şimdi hatırlar mısın bilmem beni öptüğün o geceyi
Küçük bir çocuğu büyülü bir dünyaya götüren heceleri
Seninle güldüğümüz günleri özlüyorum
Keşke burda olsaydın
Ne zaman tükenir insan ne zaman vazgeçer
Maziyi nereye kadar peşinden sürükler
Ne zaman tükenir insan ne zaman alışır
Anılar nereye kadar zamanla savaşır
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