Erol Evgin

Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde Her gece