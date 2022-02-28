Erol Evgin

Sensizlik var yarınlarda Biliyorum gideceksin Yenik düşüp imkansıza Biz ayrıldık diyeceksin *** Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Yaşanacak hatıralar Ölene dek defalarca Gün sayacak yılgın kalbim Bir müebbet yalnızlıkta *** Sarıldığım mutluluklar Yok olacak yokluğunda Vuracaksın yüreğimden Bir elveda kurşunuyla *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Kan kırmızı şafaklarda Yollarına düşeceğim Gözyaşımla sevişirken Düşlerimde güleceğim *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun *** Seni sevmek ibadetim Vazgeçemem biliyorsun İster doğru, ister yanlış Seviyorum, helal olsun