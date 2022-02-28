Erol Evgin

İbadetim Şarkı Sözleri
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Sensizlik var yarınlarda
Biliyorum gideceksin
Yenik düşüp imkansıza
Biz ayrıldık diyeceksin
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Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Yaşanacak hatıralar
Ölene dek defalarca
Gün sayacak yılgın kalbim
Bir müebbet yalnızlıkta
***
Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Kan kırmızı şafaklarda
Yollarına düşeceğim
Gözyaşımla sevişirken
Düşlerimde güleceğim
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
***
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
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Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum, helal olsun
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