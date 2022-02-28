Erol Evgin

Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir umut doldu içime Bir de kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir huzur doldu kalbime Bir de kendimi düşündüm sonra Bir garip bir duygu çöktü omzuma *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey