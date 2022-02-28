Kaybolan Yıllar Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Kaybolan Yıllar
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Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya
Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya
Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı
Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya
***
Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok
Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok
Gel bunları bırakalım artık bir tarafa
Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
***
Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok
Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok
Gel bunları bırakalım artık bir tarafa
Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok