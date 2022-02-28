Erol Evgin

Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya *** Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok *** Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler Şimdi bana, yeniden ister misin? deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok