Erol Evgin

Mektup Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle *** Ellerinin kokusu sinmiş ah mektuplara Saçının bir teli kalmış hâlâ yastığımda Sana aldığım gülleri kuruturdun baş ucunda Bana bıraktın dünleri, kaldım eski zamanlarda *** Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle *** Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle *** Ellerinin kokusu sinmiş ah mektuplara Saçının bir teli kalmış hâlâ yastığımda Sana aldığım gülleri kuruturdun baş ucunda Bana bıraktın dünleri, kaldım eski zamanlarda *** Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle *** Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle *** Artık kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı, kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de, gül kokan ellerinle Koy bir zarfa, dudaklarınla mühürle

Kol Düğmeleri Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi İki düğme ayrı kolda Bizim gibi ayrı yolda *** Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerinin birleşme saati *** Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada *** Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi düğmeler gibi

Resimdeki Gözyaşları Bir gün belki hayattan, Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın, Bak o zaman resmime *** Benden sana son kalan, Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama, Ağlar yalnızlığına *** Ve işte arta kalan Bir küçük resim şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin sen beni *** Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu çok üzerdi beni Yaşasaydım da görseydim