Erol Evgin

Neydi O Yıllar Yavaş yavaş geçiyor Gözlerimin önünden İlk okula gidişim İlk kitabım kalemim O sevincim *** Her şey daha dün gibi Benliğimle iç içe Annemin güzel yüzü Bahçemdeki çiçekler O günler *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Zaman nasıl geçiyor Hele gençlik yılları Öyle zor ki inanmak Hiçbir şey yapamamak Ve susmak *** Her şey daha dün gibi Nasıl mutluyduk bilsen Günlerim gecelerim Bitmeyen tükenmeyen Düşlerim *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar

Bir Bakışın Yetti Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne yürekten seven, ne aşkı bilen Kapılmış giderken bir çılgınlığa En umutsuz günde çıktın karşıma *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne bir yol gösteren, ne akıl veren Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa Bir tek gülüşünle girdin dünyama *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya

Rüya Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıdan Yemyeşil bir ovada buldum kendimi *** Sanki beni birisi çağırıyordu Bir ses beni peşinden sürüklüyordu Karşımda gülümseyen gözlerinle sen Evet sendin sevgilim bana gel diyen *** Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Pembe kır çiçekleri vardı elinde En güzel gülüşünle serdin önüme Bir kemanın sesini duydum derinden Derken bizim şarkımız başladı birden *** Bir çift beyaz güvercin olduk seninle Dalıverdik bir anda maviliklere *** Varsın çalsın bütün sazlar sakın susturmayın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın