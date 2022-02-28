Erol Evgin

Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Bir ömür böyle geçemez, geçemez *** Hep acı hep çile çekerek Her gece gözyaşı dökerek Bin kere şansına küserek Yaşanmaz, yaşanmaz *** Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Bir ömür böyle geçemez, geçemez *** Karşılık görmeden severek Dertlenip dertlenip içerek Bir kadeh, bir daha, diyerek Yaşanmaz, yaşanmaz *** Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Bir ömür böyle geçemez, geçemez *** Kendini boş yere üzerek Genç yaşta gün günden çökerek Gitgide mum gibi sönerek Yaşanmaz, yaşanmaz *** Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Bir ömür böyle geçemez *** Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin Olmaz olsun