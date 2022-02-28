Olmaz Olsun Böylesi Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Olmaz Olsun Böylesi
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Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Hep acı hep çile çekerek
Her gece gözyaşı dökerek
Bin kere şansına küserek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Karşılık görmeden severek
Dertlenip dertlenip içerek
Bir kadeh, bir daha, diyerek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez, geçemez
***
Kendini boş yere üzerek
Genç yaşta gün günden çökerek
Gitgide mum gibi sönerek
Yaşanmaz, yaşanmaz
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Bir ömür böyle geçemez
***
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun böylesi sevginin, sevgilinin
Olmaz olsun