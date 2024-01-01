Erol Evgin

Selam Olsun Şarkı Sözleri
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Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
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Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Dostluğumuz gönüllerde
Feryadımız türkülerde
Dertlerimiz deste deste
Sitemlerimiz hep içimizde
***
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Sır vermeyiz, ser veririz
Biz sevdik mi can veririz
Sabır yüklü yüreklerimiz
Umut bizim ekmeğimiz
***
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
Sevinçlerle, kederlerle
Suskun, sessiz yaşar gideriz
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
***
Selam dostlar, selam olsun
Bizden size selam olsun
Şu dünyanın dertlerini
Çekenlere selam olsun
***
Selam dostlar, selam olsun
Bizden size selam olsun
Çağımızdan Yunus cana
Deste deste selam olsun
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Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun