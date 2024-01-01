Erol Evgin

Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Dostluğumuz gönüllerde Feryadımız türkülerde Dertlerimiz deste deste Sitemlerimiz hep içimizde *** Sevinçlerle, kederlerle Suskun, sessiz yaşar gideriz Sevinçlerle, kederlerle Suskun, sessiz yaşar gideriz *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Sır vermeyiz, ser veririz Biz sevdik mi can veririz Sabır yüklü yüreklerimiz Umut bizim ekmeğimiz *** Sevinçlerle, kederlerle Suskun, sessiz yaşar gideriz Sevinçlerle, kederlerle Suskun, sessiz yaşar gideriz *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun *** Selam dostlar, selam olsun Bizden size selam olsun Şu dünyanın dertlerini Çekenlere selam olsun *** Selam dostlar, selam olsun Bizden size selam olsun Çağımızdan Yunus cana Deste deste selam olsun *** Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun