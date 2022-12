Usandım eskimiş yalnızlığımdan Söyle neredesin can yoldaşım *** Çok şeyler silinmiş hatıralardan Bir tek seni hiç unutamadım *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım *** Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım *** Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak kadın mısın *** Sensiz yılları sensiz aşkları İnanma asla yaşamadım Solgun düşlerde bir kaç kadehte Sen unutulacak kadın mısın *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım *** Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım *** Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak adam mısın *** Sensiz yılları sensiz aşkları İnanma asla yaşamadım Solgun düşlerde bir kaç kadehte Sen unutulacak kadın mısın *** Geceler arkadaş sensizliğime Odam bomboş şarkılar yarım *** Bir yemin bir dua oldun dilimde Ne ümidim biter ne yasım *** Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak adam mısın Gün gelip her şeyi unutsam bile Sen unutulacak kadın mısın