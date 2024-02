Erol Evgin

Uzanmış kucağına yarinin Hiç farkında değil halimin Bir elini öptürür bir gerdanını of of Bize of çekmek düştü kem talihim *** Salınıp yürür rüzgarı alır arkadan Sürünür ak tene zülüfleri bakar yan yan Hem nazlı hem niyetli oğlan perişan Hadisene evladım hadi kör cahilim *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Serilir çayıra çimene saz gibi Zemheri ayında sarı yaz gibi Kalbini bozmayan bozar aklını of of Kalır deli divane enkaz gibi *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör *** Ah delikanlı çağlarım deli çağlarım aah Bağıra çağıra geçtiler ben ağlarım Ey kuru dallara can veren Allah'ım Biz daha ölmedik bizi de gör Bizi de gör

Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Karanlıklar içinde kör Kalmışım her gece Her gece bir tutkunun Düşleriyle uyanmışım *** Yüreğimde hala bir sızı Bir sızı, ta derinde Seviyorum diye haykırır Sessizce, her gece *** Korkuyorum gönlümden Her zamankinden fazla Korkuyorum senden Yüreğimdeki bu sevgiden *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde *** Ağlamak geliyor içimden Durmadan, her gece Her gece fırtınalar Kopuyor düşlerimde Her gece