Boş sokaklarda dolaşıyorum Adın bir şarkı dudaklarımda Gözüm yollarda bekliyorum Üşüyor sevdam kaldırımlarda Evimin her odasında çınlayan sesin Her köşesine sinmiş hayalin Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler Ben böyle garip böyle derbeder *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Boş sokaklarda dolaşıyorum Adın bir şarkı dudaklarımda Gözüm yollarda bekliyorum Her telefona sen diye koşuyorum Evimin her odasında çınlayan sesin Her köşesine sinmiş hayalin Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler Ben böyle garip böyle derbeder *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor