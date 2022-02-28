Erol Evgin

Sensiz Olmuyor Boş sokaklarda dolaşıyorum Adın bir şarkı dudaklarımda Gözüm yollarda bekliyorum Üşüyor sevdam kaldırımlarda *** Evimin her odasında çınlayan sesin Her köşesine sinmiş hayalin Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler Ben böyle garip böyle derbeder *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Boş sokaklarda dolaşıyorum Adın bir şarkı dudaklarımda Gözüm yollarda bekliyorum Her telefona sen diye koşuyorum *** Evimin her odasında çınlayan sesin Her köşesine sinmiş hayalin Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler Ben böyle garip böyle derbeder *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor *** Ah be sevgilim nerelerdesin Unutmak çok zor sensiz olmuyor Ah be sevgilim şimdi nerdesin Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor Ah sensiz olmuyor

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan