Sensiz Olmuyor Şarkı Sözleri
Erol Evgin Sensiz Olmuyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Evgin Sensiz Olmuyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sensiz Olmuyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Evgin
Sensiz Olmuyor
-
Boş sokaklarda dolaşıyorum
Adın bir şarkı dudaklarımda
Gözüm yollarda bekliyorum
Üşüyor sevdam kaldırımlarda
***
Evimin her odasında çınlayan sesin
Her köşesine sinmiş hayalin
Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler
Ben böyle garip böyle derbeder
***
Ah be sevgilim nerelerdesin
Unutmak çok zor sensiz olmuyor
Ah be sevgilim şimdi nerdesin
Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor
Ah sensiz olmuyor
***
Boş sokaklarda dolaşıyorum
Adın bir şarkı dudaklarımda
Gözüm yollarda bekliyorum
Her telefona sen diye koşuyorum
***
Evimin her odasında çınlayan sesin
Her köşesine sinmiş hayalin
Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler
Ben böyle garip böyle derbeder
***
Ah be sevgilim nerelerdesin
Unutmak çok zor sensiz olmuyor
Ah be sevgilim şimdi nerdesin
Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor
Ah sensiz olmuyor
***
Ah be sevgilim nerelerdesin
Unutmak çok zor sensiz olmuyor
Ah be sevgilim şimdi nerdesin
Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor
Ah sensiz olmuyor
***
Ah be sevgilim nerelerdesin
Unutmak çok zor sensiz olmuyor
Ah be sevgilim şimdi nerdesin
Yalnızlık çok zor sensiz olmuyor
Ah sensiz olmuyor
-
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Hasretin içimde bir alev gibi
Sensiz geçen her gün bir asır gibi
Nerdesin sevgilim don artık bana
Düşmüşüm pesine bir deli gibi
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
-
-
-
-
-
-