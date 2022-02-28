Sevdan Olmasa Feat. Hande Yener Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Sevdan Olmasa Feat. Hande Yener
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Bende bu cehennem gibi yürek olmasa
Bende deli rüzgâr gibi hasret olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah, bu hayat çekilmez
Ah, bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah, bu çile çekilmez
***
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Sen olmasan canım
Ah, bu çile çekilmez
***
Bende bitip tükenmeyen umut olmasa
Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah, bu hayat çekilmez
Ah, bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah, bu çile çekilmez
***
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Sen olmasan canım
Ah, bu çile çekilmez
***
Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa
Gözlerimde gözlerinin izi olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah, bu hayat çekilmez
Ah, bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah, bu çile çekilmez
***
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez)
Sen olmasan canım
Ah, bu hayat çekilmez