Erol Evgin

Bende bu cehennem gibi yürek olmasa Bende deli rüzgâr gibi hasret olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah, bu hayat çekilmez Ah, bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah, bu çile çekilmez *** Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Sen olmasan canım Ah, bu çile çekilmez *** Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah, bu hayat çekilmez Ah, bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah, bu çile çekilmez *** Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Sen olmasan canım Ah, bu çile çekilmez *** Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa Gözlerimde gözlerinin izi olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah, bu hayat çekilmez Ah, bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah, bu çile çekilmez *** Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Ah, bu hayat çekilmez (Ah, bu hayat çekilmez) Sen olmasan canım Ah, bu hayat çekilmez