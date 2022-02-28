Erol Evgin

Bende bu cehennem gibi yürek olmasa Bende deli rüzgar gibi hasret olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa Gözlerimde gözlerinin izi olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa Bir de cana can katan o Sevdan olmasa, sevdan olmasa *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez *** Ah! Bu hayat çekilmez Ah! Bu hayat çekilmez Sen olmasan canım Ah! Bu çile çekilmez