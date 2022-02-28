Erol Evgin

Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar (Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar) *** Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim (Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim) *** Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var *** Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var *** Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr