Erol Evgin

Sitem Şarkı Sözleri
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Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar
(Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar)
***
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
(Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim)
***
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
***
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
***
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr