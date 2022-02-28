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7/24 Dinle İşte Öyle Bir Şey

İşte Öyle Bir Şey Şarkı Sözleri

Erol Evgin İşte Öyle Bir Şey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Evgin İşte Öyle Bir Şey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İşte Öyle Bir Şey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Evgin

Erol Evgin

İşte Öyle Bir Şey

  • Söyle Canım/ Remix

  • Aldım Başımı Gidiyorum

  • Ayrı Dünyalar

  • Bende mi Kabahat

  • Bizim Tango

  • Canım Kurban

  • Hep Böyle Kal

  • İstanbul Şehri

  • Kader Utansın

  • Sen Benimsin

  • Umut

  • Yine de Güzeldir Yaşamak

  • Birde Bana Sor

  • Olmaz Böylesi

  • Şehr i İstanbul

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