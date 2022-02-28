Erol Evgin

-
Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber
Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
-
Sevgilim sen ve ben sevgiden
Çok ayrı şeyler anlıyoruz
Sen güce bense aşka, âşığız
Bu yüzden anlaşamıyoruz
***
İçimde koskocaman bir yer
Sana da başkalarına da yeter
Bu yürek aşkla ölür bin defa
Bin defa doğar aşkla yeniden
***
Gelir geçer ne sevdalar
Değişir her şey, değişir insan
Seneler sonra utanır herkes
Bu boş, anlamsız küçük oyunlardan
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
***
Sevgilim anlamsız bu savaş
Savaşlardan daha güçlüdür aşk
Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat
Sevgilim bizi aşk kurtaracak
***
İçimde koskocaman bir yer
Sana da başkalarına da yeter
Bu yürek aşkla ölür bin defa
Bin defa doğar aşkla yeniden
***
Gelir geçer ne sevdalar
Değişir her şey, değişir insan
Seneler sonra utanır herkes
Bu boş, anlamsız küçük oyunlardan
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
***
Ateşle oynama, ateşle oynama
Sonunda ellerin, dillerin yanacak
Dilersen gel beni bir kere daha vur
Vurduğun yerlerde güller açacak
-
-
Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım
Yazık olur gençliğime, etme eyleme canım
Sana gönül verdim diye etme eyleme canım
Bana gülüp geçme öyle etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı
***
Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım
Acı çöktü gözlerime, etme eyleme canım
Alın yazım buymuş diye, etme eyleme canım
Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı
**
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı
-
Gün ağarırken tek başıma oturmuşsam
Henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam
Sen yoksan yine bende yorgun ve yalnızsam
Hele bir de birde canim hasretine kapılmışsam
Ve gözümde tütüyorsan buram buram
***
İşte o an bir fırtına kopar
Sanki o an yer yerinden oynar
Hoyrat bir rüzgar eserken
Sallanan gemi misali
Sallanır durur içimde dünya
***
İşte o an bir fırtına kopar
Sanki o an yer yerinden oynar
Hoyrat bir rüzgar eserken
Savrulan yaprak misali
Savrulur gider güzelim dünya
***
Son ışıkları sönüyorsa sokakların
Yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş
Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem
Hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam
Ve yılların hesabını şaşırmışsam
***
İşte o an bir fırtına kopar
Sanki o an yer yerinden oynar
Kül rengi bir akşam vakti
Kaybolan renkler misali
Kaybolur gider gözümde dünya
***
İşte o an bir fırtına kopar
Sanki o an yer yerinden oynar
Kül rengi bir akşam vakti
Kaybolan renkler misali
Kaybolur gider gözümde dünya
***
İşte o an bir fırtına kopar
Sanki o an yer yerinden oynar
Bir koca çınar dalından
Savrulan yaprak misali
Savrulur gider güzelim dünya
-
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir umut doldu içime
Bir de kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma
***
Hani ıssız bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir şarkı söyler içinden
İşte öyle bir şey
***
Hani ıssız bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir şarkı söyler içinden
İşte öyle bir şey
***
Hani eski bir resme bakarken
Hani yılları sayar da insan
Hani gözleri dolar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Hani eski bir resme bakarken
Hani yılları sayar da insan
Hani gözleri dolar ya birden
İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey
***
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Bir de kendimi düşündüm sonra
Bir garip bir duygu çöktü omzuma
***
Hani yıldızlar yanıp sönerken
Hani bir yıldız kayar ve insan
Hani bir telaş duyar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Hani yıldızlar yanıp sönerken
Hani bir yıldız kayar ve insan
Hani bir telaş duyar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey
***
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey
-
Bende bu cehennem gibi yürek olmasa
Bende deli rüzgar gibi hasret olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
***
Bende bitip tükenmeyen umut olmasa
Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
***
Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa
Gözlerimde gözlerinin izi olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
Bir de cana can katan o
Sevdan olmasa, sevdan olmasa
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
***
Ah! Bu hayat çekilmez
Ah! Bu hayat çekilmez
Sen olmasan canım
Ah! Bu çile çekilmez
-
Dolaştım tüm sokaklarını şehrin
Adını haykırdım gecenin yüzüne
Ümitsiz, öfkeli, yalnız
***
Seni çağırdım, sesini çağırdım
Sırrımı söyledim başlayan güne
Kırılgan, ürkek, mahzun
***
İçli bir şarkının sözleri gibi
Gizli bir yangının közleri gibi
Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Dolaştım tüm sokaklarını şehrin
Adını haykırdım gecenin yüzüne
Ümitsiz, öfkeli, yalnız
***
Seni çağırdım, sesini çağırdım
Sırrımı söyledim başlayan güne
Kırılgan, ürkek, mahzun
***
İçli bir şarkının sözleri gibi
Gizli bir yangının közleri gibi
Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar...
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