Erol Evgin

Tüm Bir Yaşam Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam

Bir Bakışın Yetti Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne yürekten seven, ne aşkı bilen Kapılmış giderken bir çılgınlığa En umutsuz günde çıktın karşıma *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne bir yol gösteren, ne akıl veren Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa Bir tek gülüşünle girdin dünyama *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya

Neydi O Yıllar Yavaş yavaş geçiyor Gözlerimin önünden İlk okula gidişim İlk kitabım kalemim O sevincim *** Her şey daha dün gibi Benliğimle iç içe Annemin güzel yüzü Bahçemdeki çiçekler O günler *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Zaman nasıl geçiyor Hele gençlik yılları Öyle zor ki inanmak Hiçbir şey yapamamak Ve susmak *** Her şey daha dün gibi Nasıl mutluyduk bilsen Günlerim gecelerim Bitmeyen tükenmeyen Düşlerim *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar