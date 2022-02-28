Bendeniz III Şarkı Sözleri
Erol Evgin Bendeniz III şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Evgin Bendeniz III şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bendeniz III sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bir zamanlar değmez derdim
Değmez kimse sevilmeye
Bir zamanlar sevgi neymiş der geçerdim
Oysa sen gel bir de şimdi gör beni
***
Bir sevdiğim var, gönlü gönlümde
Gam yemem dünyada artık ölsem bile
Bir sevdiğim var, gönlü gönlümde
Gam yemem dünyada artık ölsem bile
***
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum, en sonunda
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum, en sonunda
***
Bir zamanlar sevmezdim hiç
Dünyayı ben öylesine
Bir zamanlar gözyaşlarım tek dostumdu
Oysa hepsi bir bir kayboldu gitti
***
Bir sevdiğim var güzel mi güzel
Hele bir de gözleri var ömre bedel
Bir sevdiğim var güzel mi güzel
Hele bir de gözleri var ömre bedel
***
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum en sonunda
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum en sonunda
***
Bir sevdiğim var güzel mi güzel
Hele bir de gözleri var ömre bedel
Bir sevdiğim var güzel mi güzel
Hele bir de gözleri var ömre bedel
***
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum en sonunda
Ah, durdum, durdum da
Turnayı gözünden vurdum en sonunda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-