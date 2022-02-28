Erol Evgin

Bir zamanlar değmez derdim Değmez kimse sevilmeye Bir zamanlar sevgi neymiş der geçerdim Oysa sen gel bir de şimdi gör beni *** Bir sevdiğim var, gönlü gönlümde Gam yemem dünyada artık ölsem bile Bir sevdiğim var, gönlü gönlümde Gam yemem dünyada artık ölsem bile *** Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum, en sonunda Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum, en sonunda *** Bir zamanlar sevmezdim hiç Dünyayı ben öylesine Bir zamanlar gözyaşlarım tek dostumdu Oysa hepsi bir bir kayboldu gitti *** Bir sevdiğim var güzel mi güzel Hele bir de gözleri var ömre bedel Bir sevdiğim var güzel mi güzel Hele bir de gözleri var ömre bedel *** Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum en sonunda Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum en sonunda *** Bir sevdiğim var güzel mi güzel Hele bir de gözleri var ömre bedel Bir sevdiğim var güzel mi güzel Hele bir de gözleri var ömre bedel *** Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum en sonunda Ah, durdum, durdum da Turnayı gözünden vurdum en sonunda