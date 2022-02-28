Erol Evgin

Umut Bu yaşlı yorgun dünya Gözlerdeki bu kuşku Bu çökmüş bezgin yüzler Çevremdeki bu korku Hiçbiri söndüremez Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu *** Anlamlı bir söz duysam Sevgiden aşktan yana Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak *** Bu cansız küskün şehir Gözlerdeki bu kuşku Bu kavga, bu gürültü Çevremdeki bu korku Hiçbiri söndüremez Hiçbiri söndüremez, içimdeki umudu *** Tertemiz bir yüz görsem Aydınlık tek bir bakış Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak *** Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak Sevdiğim bir dost görsem Yürekli tek bir insan *** Nasıl çarparsa kalbim Yine öyle çarpacak *** Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak Nasıl çarparsa bugün Yarın yine çarpacak

Aldım Başımı Gidiyorum Her kelime yalan Her yürek vefasız Can üzgün, perişan Can suskun, kararsız *** Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından *** Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Gitgide yüreğime İnce bir sızı girse Gizli bir ateş beni Yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Her duygu yıpranmış Her bakış anlamsız Can bıkmış usanmış Can çökmüş zamansız *** Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından *** Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Gitgide yüreğime İnce bir sızı girse Gizli bir ateş beni Yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Ben bu hayattan, aşktan sevdadan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla, sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum

Bende mi Kabahat Bir mevsim daha geçti Hiç farkında olmadan Bir ağaç kurudu gitti Yaprakları solmadan *** Bir ömür böyle geçti Gönlümce yaşamadan Bir dosttan ayrılır gibi Durdum baktım arkandan *** Bende mi acaba Bende mi kabahat Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Ne günler geldi geçti Hiçbir şeye doymadan Anlasan da ne fark eder Kıymetini sonradan *** Yıllar hep geçti gitti Göz açıp kapamadan Bir yolcu uğurlar gibi Seyrettim arkasından *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat? *** Sende mi acaba Sende mi kabahat? Ayrı mı geçecekti? Ayrı mı bu hayat? *** Bende mi acaba Bende mi kabahat? Böyle mi geçecekti̇? Böyle mi bu hayat?

Bizim Tango Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Bin bir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Bin bir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini

Canım Kurban Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Sevgiyi, öfkeyi, bin bir çileyi Sır gibi saklayan gözlerinize Aslanı ininden, yılanı deliğinden Çıkarmayı bilen tatlı dilinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Telli sazı ile, hemi de naz ile Bağrımızı delen türkülerinize Sevinci, kederi, hasreti, gurbeti Oya gibi işleyen öykülerinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize (Her birinize, her birinize, her birinize) *** Tarlada, çeltikte, hasatta, harmanda Toprağa can veren ellerinize Düğünde, bayramda, beşikte, mezarda Her dem ışıldayan yüreklerinize *** Canım kurban benim sizlere Toprağa can veren ellerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Her dem ışıldayan yüreklerinize Canım kurban her birinize *** Canım kurban benim sizlere Canım kurban her birinize

Hep Böyle Kal Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Herkes bir şey aldı götürdü benden Kimi umutlarımı Kimi inançlarımı Kimi en güzel duygularımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal Hep cana yakın *** Herkes bir şeyler aldı götürdü benden Kimi bugünlerimi Kimi yarınlarımı Kimi en güzel anılarımı *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep bana yakın *** Sen başkalarına benzeme sakın Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal *** Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep böyle kal Hep bana yakın

İstanbul Şehri Bir köşesi gül gülistan Doyum olmaz havasına Bir köşesi darmaduman Kalp dayanmaz yarasına *** Bir yanda bir eski yalı Tarih sinmiş her taşına Öte yanda bir dev yapı Uymuş çağın akışına *** Bin şehre bedeldir İstanbul şehri (Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla) Bin şehre bedeldir İstanbul şehri *** Öyle bir şehir ki anlayamazsın Güzelliğini anlatamazsın Bir seher vakti kalkıp da eğer Yola çıkmazsan tanıyamazsın, tanıyamazsın *** Bir kıyısı uygarlığa Işık tutmuş çağlar boyu Bir kıyısı boydan boya Cennet gibi Anadolu *** Bir bakarsın bir yamaçta Selvi boylu mezarlıklar Bir bakarsın öte yanda Yepyeni bir hayat başlar *** Bin şehre bedeldir İstanbul şehri (Sefasıyla, cefasıyla, işvesiyle, edasıyla) Bin şehre bedeldir İstanbul şehri *** Öyle bir şehir ki anlayamazsın Güzelliğini anlatamazsın Bir balıkçı kahvesine eğer Yolun düşmezse tanıyamazsın, tanıyamazsın *** Tanıyamazsın Tanıyamazsın

Kader Utansın Sen bir garip çilekeş kulsan Adın anılmaz Gözyaşların pınar olup aksa Dönüp bakılmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Eğme dostum basını eğme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Bir yar sevsen eller alsa Çare bulunmaz Sevdalı yüreğini karalar bassa Halin sorulmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Bükme dostum boynunu bükme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Derdini şöyle ki derman bulasın Susmakla olmaz Dünyaya meydan okumalı insan Küsmekle olmaz *** Ah, alem seni taş yerine koysa da Ah, durup durup can evinden vursa da Eğme dostum basını eğme *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun gülmediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun oh demediysen Eller utansın *** Kader utansın, kader utansın Bir gün olsun oh demediysen Eller utansın

Sen Benimsin Ellerini tutmasam Gözlerine bakmasam Sussam hiç konuşmasam bile *** Ben sana hasretimden Seni çok sevdiğimden Bir türlü söz etmesem bile *** Dünyamı alt üst eden Uykusuz gecelerden Hiç haberin olmasa bile *** Kalbimdeki acıyı O korkunç fırtınayı Senden hala saklasam bile *** Gün gelir bir yaprak dalından koparak Rüzgarla sürüklenebilir Gün gelir yolunu şaşıran bir kuzu Sürüsünden ayrılabilir *** Ellerini tutmasam Gözlerine bakmasam Sussam hiç konuşmasam bile *** Ben sana hasretimden Seni çok sevdiğimden Bir türlü söz etmesem bile *** Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç Bir vuruşta devrilebilir Gün gelir bir ana belki de bir anda Yavrusundan ayrılabilir *** Gün gelir toprakta kök salan bir ağaç Bir vuruşta devrilebilir Gün gelir bir ana belki de bir anda Yavrusundan ayrılabilir

Söyle Canım/ Remix Kâh orada kâh burada, geçti günler mevsimler Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bihaber Ner'de akşam or'da sabah, gezdim durdum derbeder Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla