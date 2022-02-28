Erol Evgin

Yan Benimle Şarkı Sözleri
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Yalan sevinçle oyalandım
Aklın tuzağında dolandım
Kusuruma bakma, zil zurna geldim
Sabahın beşi kapına dayandım
***
Erbabım aşk madem
Madem yasaklar namahrem
Kafeste sözler susuyor şimdilik
Uçurur zaman, hele dur bakalım
***
Sırtımda uzun hırka gibi gece
Yârenlik etmez, kaytarır hece
Hatıra oturmuş, kalkmaz, hâlden anlamaz
Derya deniz düşünce
***
Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap
İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle
Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme
Aman cancağızım etme
***
Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap
İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle
Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme
Aman cancağızım etme
***
Sırtımda uzun hırka gibi gece
Yârenlik etmez, kaytarır hece
Hatıra oturmuş, kalkmaz, hâlden anlamaz
Derya deniz düşünce
***
Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap
İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle
Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme
Aman cancağızım etme
***
Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap
İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle
Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme
Aman cancağızım etme
***
Aman cancağızım etme