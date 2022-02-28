Erol Evgin

Yalan sevinçle oyalandım Aklın tuzağında dolandım Kusuruma bakma, zil zurna geldim Sabahın beşi kapına dayandım *** Erbabım aşk madem Madem yasaklar namahrem Kafeste sözler susuyor şimdilik Uçurur zaman, hele dur bakalım *** Sırtımda uzun hırka gibi gece Yârenlik etmez, kaytarır hece Hatıra oturmuş, kalkmaz, hâlden anlamaz Derya deniz düşünce *** Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme Aman cancağızım etme *** Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme Aman cancağızım etme *** Sırtımda uzun hırka gibi gece Yârenlik etmez, kaytarır hece Hatıra oturmuş, kalkmaz, hâlden anlamaz Derya deniz düşünce *** Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme Aman cancağızım etme *** Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan, yan, yan benimle Uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme Aman cancağızım etme *** Aman cancağızım etme