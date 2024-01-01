Erol Evgin

Rüyalara Sor Şarkı Sözleri
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İçimde tuhaf bir sıkıntı
Nasıl da sancıyor şakaklarım
Sırtımda koskoca bir dünya
Zindanlar dolusu yalnızlığım
***
Nedir bu zulüm, bu gölgeler kim?
Kim bu yanımdaki sahte sevdalı
Neden hep düşlerde kalasın
Neden gerçek olan hep bir başkası
***
Oysa sen, sen olmalıydın beklediğim yolcu
Senin için giyinip kuşanmalıydım
Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı
Şimdi yanımda sen olmalıydın
-
Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu
Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur
Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor
Kendime zor geldim, elini kalbine koy
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor
***
Dermanısın her derdin, yok mu başka yolu
Biraz daha gül bari, son bi' çarem olur
Uyanmak zor sensiz, gel de rüyalara sor
Kendime zor geldim, elini kalbine koy
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor
***
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Utanmıyor gözlerimin içine bakarken
Ciğerim mahvoluyor
Hayallerim cehennemin dibine batarken
Ellerin kayboluyor
Ayrılığın yaramızın üstüne basarken
Içime dert oluyor
Ben baharı görmeyeyim bi' yolunu ararken
Kışımız sert oluyor