Erol Evgin

İçimde tuhaf bir sıkıntı Nasıl da sancıyor şakaklarım Sırtımda koskoca bir dünya Zindanlar dolusu yalnızlığım *** Nedir bu zulüm, bu gölgeler kim? Kim bu yanımdaki sahte sevdalı Neden hep düşlerde kalasın Neden gerçek olan hep bir başkası *** Oysa sen, sen olmalıydın beklediğim yolcu Senin için giyinip kuşanmalıydım Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı Şimdi yanımda sen olmalıydın