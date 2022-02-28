Erol Evgin

Yazık şu geçen zamana yazık Yalan mıydı biz mi aldandık Yazık gençliğimize yazık Nasıl böyle erken yıprandık *** Böylemi sona erecekti Böyle parça parça mı olacaktık Bu kadar yalan mı yaşandı her şey Hem sana hem bana yazık *** Ne olursun yalan de bu bir rüya sadece Ne olursun konuşma sana ihtiyacım var dinle İkimize de yazık, gençliğimize yazık Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle