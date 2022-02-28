Erol Evgin

Yazık Şarkı Sözleri
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Yazık şu geçen zamana yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık
Yazık gençliğimize yazık
Nasıl böyle erken yıprandık
***
Böylemi sona erecekti
Böyle parça parça mı olacaktık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey
Hem sana hem bana yazık
***
Ne olursun yalan de bu bir rüya sadece
Ne olursun konuşma sana ihtiyacım var dinle
İkimize de yazık, gençliğimize yazık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle