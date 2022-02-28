Erol Evgin

Yeni yıla sensiz giriyorum Bu senem sensiz mi geçecek? Yeni yıla sensiz giriyorum Bu senem sensiz mi geçecek? *** Herkes gülüp eğlenirken Gözlerimden yaşlar mı süzülecek? Herkes gülüp eğlenirken Gözlerimden yaşlar mı süzülecek? *** Acıların en lüks gecesi Işıl, ışıl bir yalnızlık bu Ne bir ümit var ne dileğim Senin hediyеn bu ayrılık *** Ah, yine de hoş geldin yеni yıl Ne de hoş gelir ya ayrılık *** Yeni yıla sensiz giriyorum Bu senem sensiz mi geçecek? Yeni yıla sensiz giriyorum Bu senem sensiz mi geçecek? *** Herkes gülüp eğlenirken Gözlerimden yaşlar mı süzülecek? Herkes gülüp eğlenirken Gözlerimden yaşlar mı süzülecek? *** Acıların en lüks gecesi Işıl, ışıl bir yalnızlık bu Ne bir ümit var ne dileğim Senin hediyen bu ayrılık *** Ah, yine de hoş geldin yeni yıl Ne de hoş gelir ya ayrılık Ah, yine de hoş geldin yeni yıl Ne de hoş gelir ya ayrılık *** Yeni yıla sensiz giriyorum