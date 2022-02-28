Yeni Yıla Sensiz Giriyorum Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Yeni Yıla Sensiz Giriyorum
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Yeni yıla sensiz giriyorum
Bu senem sensiz mi geçecek?
Yeni yıla sensiz giriyorum
Bu senem sensiz mi geçecek?
***
Herkes gülüp eğlenirken
Gözlerimden yaşlar mı süzülecek?
Herkes gülüp eğlenirken
Gözlerimden yaşlar mı süzülecek?
***
Acıların en lüks gecesi
Işıl, ışıl bir yalnızlık bu
Ne bir ümit var ne dileğim
Senin hediyеn bu ayrılık
***
Ah, yine de hoş geldin yеni yıl
Ne de hoş gelir ya ayrılık
***
Yeni yıla sensiz giriyorum
Bu senem sensiz mi geçecek?
Yeni yıla sensiz giriyorum
Bu senem sensiz mi geçecek?
***
Herkes gülüp eğlenirken
Gözlerimden yaşlar mı süzülecek?
Herkes gülüp eğlenirken
Gözlerimden yaşlar mı süzülecek?
***
Acıların en lüks gecesi
Işıl, ışıl bir yalnızlık bu
Ne bir ümit var ne dileğim
Senin hediyen bu ayrılık
***
Ah, yine de hoş geldin yeni yıl
Ne de hoş gelir ya ayrılık
Ah, yine de hoş geldin yeni yıl
Ne de hoş gelir ya ayrılık
***
Yeni yıla sensiz giriyorum