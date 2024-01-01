Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Erol Evgin
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
Gitmen gerekirse git
Hiç bir borcun yok bana
***
Aslında benden değil
Kendinden gidiyorsun
Sen kendinle vedalaş
Ama benimle asla
***
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
***
Sen gururlu kadınsın
Beni yıkmaktan korkma
İstersen beni suçla
Yapamadıklarımla
***
Yüreğin önden gitmiş
Gözlerin uzaklarda
Zaten çoktan gitmişsin
Belki de hiç gelmedin
***
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma
Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
***
Ne tuhaf geniş odalarımız
Rahat zamanlarımız vardı
Hiç konuşamadığımız
Şimdi giderayak sevdamız
Daracık bir kapı eşiğinde
Bir vedalık zamanda
Acele ama geç kalmış itiraflarımız
***
Ve o en nefret ettiğim söz kendine iyi bak
Bende unuttuğun bir şey yok, meraklanma
Bavullar dolusu yaşanmışlık
Gözlerin dolusu gözlerim
Yürek dolusu pişmanlık
Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsa
***
Artık beni düşünme, özleme, merak etme
Hatta hiç hatırlama
Alıştır kendini, inandır
Burada bitti bu sevda
Hala seviyormuş gibi yapma Allah aşkına
***
Sen yürekli kadınsın
Beni vurmaktan korkma
Sen yürekli kadınsın
Beni unutmaktan korkma
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
***
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
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