Erol Evgin

Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma Gitmen gerekirse git Hiç bir borcun yok bana *** Aslında benden değil Kendinden gidiyorsun Sen kendinle vedalaş Ama benimle asla *** Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma *** Sen gururlu kadınsın Beni yıkmaktan korkma İstersen beni suçla Yapamadıklarımla *** Yüreğin önden gitmiş Gözlerin uzaklarda Zaten çoktan gitmişsin Belki de hiç gelmedin *** Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına Ne söylersen söyle ama sevdama dil uzatma Gidemiyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma *** Ne tuhaf geniş odalarımız Rahat zamanlarımız vardı Hiç konuşamadığımız Şimdi giderayak sevdamız Daracık bir kapı eşiğinde Bir vedalık zamanda Acele ama geç kalmış itiraflarımız *** Ve o en nefret ettiğim söz kendine iyi bak Bende unuttuğun bir şey yok, meraklanma Bavullar dolusu yaşanmışlık Gözlerin dolusu gözlerim Yürek dolusu pişmanlık Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsa *** Artık beni düşünme, özleme, merak etme Hatta hiç hatırlama Alıştır kendini, inandır Burada bitti bu sevda Hala seviyormuş gibi yapma Allah aşkına *** Sen yürekli kadınsın Beni vurmaktan korkma Sen yürekli kadınsın Beni unutmaktan korkma