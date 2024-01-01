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7/24 Dinle Tıbbiyeli Bestekarlar

Tıbbiyeli Bestekarlar Şarkı Sözleri

Erol Köker Tıbbiyeli Bestekarlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Köker Tıbbiyeli Bestekarlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tıbbiyeli Bestekarlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Köker

Erol Köker

Tıbbiyeli Bestekarlar

  • Çökertme

  • Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden

  • Gezerim Sahili Sanki Benimlesin

  • Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım

  • Seni Zambak Gibi Gördükçe Açık Pencerede

  • Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir

  • Gördüm Seni Sevdim Güzelim

  • Gözlerinden İçti Gönlüm

  • Mest Olur Ta Haşre Dek Seyr Eden Didarın

  • Bir Kelebeksin Gonca Çiçeksin

  • Sen Öğrettin Sevileni Anmasını

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