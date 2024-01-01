Erol Parlak

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm Gele gele geldik şu kara daşa Yazılan gelirmiş sağ olan başa Aman aman *** Bizi hasret etti dosta kardaşa Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman *** Nice sultanları tahttan indirir Nicesinin gür benzini soldurur Aman aman *** Nicesini dönmez yola gönderir Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman

Böyle Ayrılık Olmaz Ft Hüseyin Karadayı Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi nerdesin nerde *** Kim derdi ki seninle birgün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki birtanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi nerdesin nerde