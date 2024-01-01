Güldünya Şarkıları Şarkı Sözleri
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Erol Parlak
Güldünya Şarkıları
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Başım Alıp Çıksam Bir Yüce Dağa
Acep Bizim Eller Görünür M'ola
Şu Dünyada Muradını Alanlar
Başka Birisine Yerinir M'ola
Oy Dağlar Dağlar Dertliler Ağlar
***
Gurbet Ellerinde Garip Olanlar
Ayrılığın Acısını Bilenler
Ta Küçükten Öksüz Yetim Kalanlar
Bayramlar Gelse De Sevinir M'ola
Oy Dağlar Dağlar Garipler Ağlar
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Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece..
Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna..
Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye..
***
Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan..
Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış..
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan..
İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır..
***
Eller günahkar,
Diller günahkar,
Bir çağ yangını bu bütün..
Dünya günahkar..
***
Masum değiliz hiç birimiz..
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Yolda bir sonbahar günü
Yatarken buldular onu
"Nerede senin evin?" dedi
Bir adam ve birkaç kişi.
Hıçkırıklar, hıçkırıklar.
"Ben bir şey yapmadım." dedi
"Valla ben yapmadım." dedi
Doğduğuna pişman ettiler
Yağmur gibi tokatlar yedi
Kim bilir o ne coplar yedi
Leyla, bir işçinin kızı
Alnında simsiyah yazı
Sokaklarda sabahladı
Günlerce az mı ağladı
Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi
Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini
Yürü işçinin kızı
Değmez eğme başını
Hayat gülleden ağır
Bunlar hem kör hem sağır
Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi
Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini
Kim vurduya gidenler de var
Sürgünde ölenler de var
Leyla gibi yananlar da var
Bir gecede ne ocaklar söndü
Bir gecede ne umutlar öldü
Köyünden ettiler onu
Sokaklara ittiler onu
Sonunda yaktılar onu
Kim bilir o kaç yıl yedi
Ne yazık ki, ne yazık ki...
Leyla, bir işçinin kızı
Alnında simsiyah yazı
Sokaklarda sabahladı
Günlerce az mı ağladı
Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi
Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini
Yürü işçinin kızı
Değmez eğme başını
Hayat gülleden ağır
Bunlar hem kör hem sağır
Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi
Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini
"Yazıyor, yazıyor!
Bütün dünya yazıyor!"
Kaçın polis geliyor.
Herkes, her şeyi biliyor.
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Bana kimse sormaz
Atarlarken düğümü
Ben bir dilsizim
Silkemem ki yükümü
Gözlerimde ürkeklik
Kimse bilmez küsümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Çünkü adım kadın
Bana herkes sahip
Benim hiç hakkım yoktur
Ben akıldan yoksun
Ama vazifem çoktur
Adem'in yediği elma
Hep benden mi sorulur?
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Bana kimse sormaz
Atarlarken düğümü
Ben bir dilsizim
Silkemem ki yükümü
Gözlerimde ürkeklik
Kimse bilmez küsümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Bana herkes sahip
Benim hiç hakkım yoktur
Ben akıldan yoksun
Ama vazifem çoktur
Adem'in yediği elma
Hep benden mi sorulur?
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın (kadın)
Kadınım hükmüm yoktur
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Gücün var mı sevgilim?
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hâlâ benle aşktan konuşmaya
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi?
Yorgun gibi bir hâlin var
Duyguların karışık olabilir mi?
*
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
Sil baştan başlamak gerek bazen (Bazen)
Hayatı sıfırlamak (Hayatı sıfırlamak)
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
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