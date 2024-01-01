Erol Parlak

Dağlar (U. H.) Başım Alıp Çıksam Bir Yüce Dağa Acep Bizim Eller Görünür M'ola Şu Dünyada Muradını Alanlar Başka Birisine Yerinir M'ola Oy Dağlar Dağlar Dertliler Ağlar *** Gurbet Ellerinde Garip Olanlar Ayrılığın Acısını Bilenler Ta Küçükten Öksüz Yetim Kalanlar Bayramlar Gelse De Sevinir M'ola Oy Dağlar Dağlar Garipler Ağlar

Masum Değiliz Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece.. Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna.. Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye.. *** Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan.. Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış.. Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan.. İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır.. *** Eller günahkar, Diller günahkar, Bir çağ yangını bu bütün.. Dünya günahkar.. *** Masum değiliz hiç birimiz..

Leyla Yolda bir sonbahar günü Yatarken buldular onu "Nerede senin evin?" dedi Bir adam ve birkaç kişi. Hıçkırıklar, hıçkırıklar. "Ben bir şey yapmadım." dedi "Valla ben yapmadım." dedi Doğduğuna pişman ettiler Yağmur gibi tokatlar yedi Kim bilir o ne coplar yedi Leyla, bir işçinin kızı Alnında simsiyah yazı Sokaklarda sabahladı Günlerce az mı ağladı Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Yürü işçinin kızı Değmez eğme başını Hayat gülleden ağır Bunlar hem kör hem sağır Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Kim vurduya gidenler de var Sürgünde ölenler de var Leyla gibi yananlar da var Bir gecede ne ocaklar söndü Bir gecede ne umutlar öldü Köyünden ettiler onu Sokaklara ittiler onu Sonunda yaktılar onu Kim bilir o kaç yıl yedi Ne yazık ki, ne yazık ki... Leyla, bir işçinin kızı Alnında simsiyah yazı Sokaklarda sabahladı Günlerce az mı ağladı Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Yürü işçinin kızı Değmez eğme başını Hayat gülleden ağır Bunlar hem kör hem sağır Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini "Yazıyor, yazıyor! Bütün dünya yazıyor!" Kaçın polis geliyor. Herkes, her şeyi biliyor.

Adım Kadın Bana kimse sormaz Atarlarken düğümü Ben bir dilsizim Silkemem ki yükümü Gözlerimde ürkeklik Kimse bilmez küsümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Çünkü adım kadın Bana herkes sahip Benim hiç hakkım yoktur Ben akıldan yoksun Ama vazifem çoktur Adem'in yediği elma Hep benden mi sorulur? Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Bana kimse sormaz Atarlarken düğümü Ben bir dilsizim Silkemem ki yükümü Gözlerimde ürkeklik Kimse bilmez küsümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Bana herkes sahip Benim hiç hakkım yoktur Ben akıldan yoksun Ama vazifem çoktur Adem'in yediği elma Hep benden mi sorulur? Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın (kadın) Kadınım hükmüm yoktur