Hepsi Geçiyor Şarkı Sözleri
Erol Parlak Hepsi Geçiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Parlak Hepsi Geçiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hepsi Geçiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Parlak
Hepsi Geçiyor
-
Gel Bana Güle Gülede
Ölürüm Vermem Ele Benim Yarim
Veririm Ben Canımıda
Önünde Bile Bile Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde Derdim
Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Gezerimde
Seni Göreli Yarim Benim Yarim
***
Acı Yiyemem Yarimde
Sana Kıyamam Yarim Benim Yarim
Doyulmayan Tatın Varda
Sana Doyamam Yarim Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde
Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Yarim
Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde
Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Yarim
Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim
-
Hepsi Geçiyor sözleri
Biliyorum çabuk geçer zaman
Zaman bile durur olur yalan
Bilemem belki de alışırım
Muhtemelen de alışamam
Geçmiyor bana inat
Vazgeçme diyor hayat
Bitmeyen umutlarım
Ben de aşka yenildim
Bildiğim ne varsa sildim
Yine de unutmadım
Baktığında mazi yaradır geride kalana
Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana
Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor
Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor