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Hepsi Geçiyor Şarkı Sözleri

Erol Parlak Hepsi Geçiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Parlak Hepsi Geçiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hepsi Geçiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Parlak

Erol Parlak

Hepsi Geçiyor

  • Gel Bana Güle Güle

  • Hepsi Geciyor

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