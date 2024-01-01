Erol Parlak

Gel Bana Güle Gülede Ölürüm Vermem Ele Benim Yarim Veririm Ben Canımıda Önünde Bile Bile Benim Yarim *** Sinem Yaralı Yarimde Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim Mecnun Oldum Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim *** Acı Yiyemem Yarimde Sana Kıyamam Yarim Benim Yarim Doyulmayan Tatın Varda Sana Doyamam Yarim Benim Yarim *** Sinem Yaralı Yarimde Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim Mecnun Oldum Yarim Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim *** Sinem Yaralı Yarimde Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim Mecnun Oldum Yarim Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim

Hepsi Geçiyor sözleri Biliyorum çabuk geçer zaman Zaman bile durur olur yalan Bilemem belki de alışırım Muhtemelen de alışamam Geçmiyor bana inat Vazgeçme diyor hayat Bitmeyen umutlarım Ben de aşka yenildim Bildiğim ne varsa sildim Yine de unutmadım Baktığında mazi yaradır geride kalana Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor