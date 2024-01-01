Erol Parlak

-
Gel tabip sorma derdimi
Benim derdim dermansızdır
El vurup açma yaramı
Yaralarım amansızdır
***
Derdi bana veren yardır
Melhem edip saran yardır
Yar derdinden soran yardır
O yar dinsiz imansızdır
-
Farklarımızda benzerlikler aradık
Sürtündük ve yonttuk köşelerimiz vardı
Gardiyansız bir hücreye kapandık
Seviştik ve acıktık aşktan önemli şeyler de vardı
Senin tilkilerin dolanıp durdu kafanda
Bazen parçalar kopardı içimden hatta
*
Aşktı bu, güzeldi...
*
Uçan balonlar gibi kaçıp yükseldik
Renklerimiz başkaydı belki
Gözden uzaklaşıp patlamak istedik
Bulutlarda yaşıyorduk sanki
Senin tilkilerin hırlayıp durdu kafanda
Dişlerinin izi vardır belki de ruhunda
*
Aşktı bu, güzeldi...
-
Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar
Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar
Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar
Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar
*
Yak her şeyi yak
Aydınlansın karanlık düşler
Yak her şeyi yak
Hemen uyansın uyuyan güzel
*
Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor
Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor
Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor
Sönüyorken yıldızlar
*
Yak her şeyi yak
Aydınlansın karanlık düşler
Yak her şeyi yak
Hemen uyansın uyuyan güzel
*
Yak her şeyi yak
Aydınlansın karanlık düşler
-
Geldiğim yerde aşk çok zordu, aşk sadece filmlerde olurdu
Çok izledim, öyle öğrendim, en iyi aşkları taklit ettim
*
Yavaş yavaş yaklaş bana, sözlerim seni korkuttu mu?
Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu?
*
Geldiğim yerde aşk çok zordu, aşk sadece şarkılarda olurdu
Ezberledim, öyle öğrendim, aşık gibi şarkılar söylerim
*
Yavaş yavaş yaklaş bana sözlerim seni korkuttu mu?
Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu?
*
Yavaş yavaş yaklaş bana sözlerim seni korkuttu mu?
Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu?
-
Sessizce kuruyor içinde soluk renkli çiçekler
Asfaltlanmış mutluluğa giden bütün kestirmeler
Yeni bir dünya keşfet kendine
Bu kez hiç durmayan
*
Bir şövalye var içinde seni koruyan
Bir şövalye var içinde seni koruyan
*
Küfretme hayata güzelliğini kirleteceksin
Bir gün sen de kırılmaz kalpler icad edeceksin
*
Yeni gözler uydur yüzüne
Bu kez hiç ağlamayan
*
Bir şövalye var içinde seni koruyan
Bir şövalye var içinde seni koruyan
*
Bir şövalye var içinde seni koruyan
Bir şövalye var içinde seni koruyan
-
Yeni çıktık farzet sudan
İlkel umutlara safça yaslan ve düşlere dal
Masalın sonunu duymadan
Uykuya yenik düşen çocuk gibi hep masum kal
*
Ah ne kaldı, ne kaldı
*
Biraz daha umudum var
*
Ah ne kaldı, ne kaldı
Hala bir ruhum var
-
Hadi değiştirelim herşeyi
Devrim olsun bunun ismi
Başlıklar değişsin
Çirkinlik ve güzellik hepsi
Sessiz ol kimse uyanmasın
Bir yudum iç şundan hemen ısınırsın
*
Kaçıp evden uzaklara
Şehre bakalım aylak aylak
Kaçıp gerçekten uzaklara
Hayallere dalalım teslim olmadan
Güzel bir özgürlük var bu gece
İçimde ve dışımda
-
Biraz gevşetebilsem göğüs kafesimi
Dokunup durdurabilsem attığın yeri
Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor
Dakka başı bir off içimden hiç eksik olmuyor
*
Her neyse işte özledim seni o kadar...
*
Boş düşünce balonu başımın tam üstünde
Bir şey yazmaz oldu senden sonra içinde
Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor
Koşmak istesem de sana hayat beni geri çekiyor
-
Rüzgarsız uçuyordum kanatlarım yorulmuştu
Küçük gözlerimle ne güzel düşler kurmuştum
Ben büyürken sanki dünya küçülüyordu
Renklendikçe hayat gözlerimi yoruyordu
Gürültüler içinde sesimi duyan yoktu
*
Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş kafeslerle
*
Küçük bir çocukken uçmayı isterdim
Ben hayal kurdukça biri bozuyor sanki hala
*
Yüksek gökdelenler yapraksız ağaçlardı
Bir aşkın gölgesinde hayal kuran var mı?
Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş kafesler
Kalmadı mevsimler göçecek başka şehirler
Havada süzülüyordum yoktu konacak bir kader
Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş tüfeklerle
*
Küçük bir çocukken uçmayı isterdim
Ben hayal kurdukça biri bozuyor sanki hala
-
Şu an son kez bakıyorum kendi gözlerimden
Yakında değiştirecekler beni istemeden
Ben mi seçtim ki bu oyunu
Kurallarını seveyim
Bir zar atımı diyordu adam
Belki de önce onu dinlemeliyim
*
Zor inan çok zor
Bu küçük ellerle
Dünyaya tutunmak
Çok zor inan çok zor
Bu küçük ellerle
Dünyaya tutunmak
Çok zor
*
Gölgesi düşerse ruhuma benden önceki her şeyin
Perde açılmadan önce kendime gelmeliyim
Ben mi diktim ki bu kostümü neden giyeyim
Hayat başladığı gibi biter
Belki de rolümü boşvermeliyim
Zor inan çok zor
Bu küçük ellerle
Dünyaya tutunmak
Çok zor inan çok zor
Bu küçük ellerle
Dünyaya tutunmak
Çok zor
-
En son ne zaman yüzdü plastik ördeğin
Köpüklerin içinde kendini görünmez sanırken
Benim kurşun askerim yaralı pencere önünde
Oynamayı bıraktı pilli robotlara yenilince
*
Sonra da dans edelim
Modern adımlarla
*
En son ne zaman taç yaptın çiçeklerden
Patikalarda dolanır kendini prenses sanırken
Güzel dudaklarına gülüşler zımbala
Ben kalbimin üstüne bir çiçek dikerim
*
Sonra da dans edelim
Mdern adımlarla
-
Bir duvara yummuş sayıyorum saklansın bütün kötülükler
Arayıp bulmazsam belki de artık beni üzemezler
Gözlerimi kapadığımda hayaller kuruyorum
Saklambaç oynuyorum çünkü yumduğum dünya
Yaşadığımdan daha güzel
*
Sağım solum önüm arkam sobe
*
Cebimdeki renkli şekerler bir kurşun asker ve hayaller
Çabucak büyümezsem belki de beni hiç terk etmezler
Uçabilseydim bir kuş gibi başka bir yere konardım
Umduğum dünya yaşadığımdan daha güzel
*
Sağım solum önüm arkam sobe
-
Beton ormanlarda büyüdük
Evcilleştik ve bitti özgürlük
Kozalar ördük ve değiştik içinde
Sahte bir güneş vardı bahçemizde
*
Plastik çiçekler ve böcek
Bu uyumsuz rüyada hangimiz gerçek
Plastik çiçekler ve böcek
Bu şekilsiz dünyada önce hangimiz ölecek
*
Ah ne kaldı, ne kaldı
Ruhumuz parçalandı
*
Ah ne kaldı, ne kaldı
Hangimiz yabancı
*
Plastik çiçekler ve böcek
Bu uyumsuz dünyada hangimiz gerçek
-
Sana fena halde benziyor güzellik
Ama aynaya bakma senden biraz çirkin
*
En uzak cebe saklanmış bir anahtar gibi
Biraz geç de olsa açacak kapıyı sana
Sözcükler hazır dudaklarımda
*
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
*
Beni kendimden geçiriyor güzelliğin
Ama sakın uyandırma bırak uyuşsun kalbim
*
En uzak şehre yürürken çıplak ayaklarımla
Gördüğüm her çiçeği topladım yolda
Sözcükler hazır dudaklarımda
*
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
*
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
Seni buldum arıyordum
Kaybetmem bir daha
-
Göğsünde boş bir kalple
Sevsen de sevmesen de
Yaşarsın hiç düşünme
Gülsen de gülmesen de
Derinde izi kalmış
Sevsen de küfretsen de
Bütün yollar virajmış
Dönsen de dönmesen de
Sanki her şey yaşanmış
Ya da hepsi yalanmış
Boşver biraz nefes alsın için
Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin
Teninde izi kalmış
Görsen de görmesen de
İçinde zehir varmış
İçsen de içmesen de
Sanki her şey yaşanmış
Ya da hepsi yalanmış
Boşver biraz nefes alsın için
Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin
Boşver biraz nefes alsın için
Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin
Boşver biraz nefes alsın için
Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin
Boşver biraz nefes alsın için
Sök kalbini bir daha hiç sevmesin
-
-
Nereden bakarsan bak hiçbir şey değişmez
Kötü bir roman gibi hikaye bir türlü gelişmez
Nasıl biliyorsan bil şartlamış bizi hayat
Bazen taze hissedersin bazen bayat
*
Sorgularken kendini uykudan hemen önce
Gücünü almıştır dünya parayı keşfedince
Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın
Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın
*
Neye inanırsan inan hepsi bilmece
Çözmeyi unuturlar sıra sana gelince
Biri yapmış bir resim ona benzeyeceksin
Çizgilerden taşarsan pek sevilmezsin
*
Kahveyi bile saat yönünde karıştırırken
Kravatını düzeltirsin emrini yudumlarken
Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın
Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın
-
-
bir yolculuk gibi geceleri düşümde
gündüzleri zaten ben olamam ki
bir kaçak gibi bütün kirlerim üstümde
soyunup tertemiz kalamam ki
hani gücüm vardı ruhum ölene kadardı
hani nefes aldıkça hep bir umut vardı
inandım, yaşadım, yaşandım daha çok
*
ben doğmadan öldürüyorsun, söyle mutlu musun?
ben hiç yol almadan durduruyorsun, mutlu musun?
mutsuz olmamdan.
*
bir terazi gibi dengesizdim tanrının elinde
sallanıp durdum bazen güzeldi, bazen işkence
kendimi aradım kitapların, insanların içinde
beni bulmak için kimi yolladın peki vakti gelince
hani kalbim vardı, ölmeden de durmazdı
hani gözlerim gördükçe hayallerim olacaktı.
inandım, yaşadım, yaşandım daha çok
*
ben hiç doğmadan öldürüyorsun, söyle mutlu musun?
ben hiç yol almadan durduruyorsun, mutlu musun?
mutsuz olmamdan.
-
Seni sevdiğimi anladım günden beri
Sesler değişti, renkler değişti
Yüzümdeki çizgiler başkalaştı
Geçmişin değişti oyunlaştı
Yeşilin ortasında gelincik gibi
İnceleşti, yabancılaştı
*
Siste bağırda bağıran vapur düdükleri gibi
Geliyor muyuz, gidecek miyiz yoksa?
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlağa...
*
Seni sevdiğimi anladım günden beri
Hiçlik değişti, yokluk değişti
Karşılıksızlığım dengeleşti
Günler değişti sana dönüştü
Nasıl gördüğün düşü yeniden istersem
Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri
Zamanı gelince nasıl terkeder kuşlar
Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız yoksa?
*
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa...
*
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Yüzler değişti, dostlar değişti
Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar
Adresler değişti, evler değişti
Seni sevdiğimi anladım günden beri
Gökyüzü değişti, geceler değişti
Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar
Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız yoksa?
*
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa...
-
Bir küllüğe silkiyorum
Benden artanları
Ya, ya içime çektiklerim (çektiklerim)
Sanki kırbaçlanmış bir asiydi
*
Ruhumun çarpanları
Ya, ya dışıma ittiklerim
Kaybedecek bir şeyim yok ki
*
Öyle boş ki hayat
Öyle boş ki hayat
*
Sadece dolduruyor zamanı
Bir bombaya zincirlenmiş
Patlamadan yaşıyorum
Ya, ya içime ektiklerim
*
Kaybedecek bir şeyim yok ki
Öyle boş ki hayat
Öyle boş ki hayat
Sadece dolduruyor zamanı
-
Bir yer altı filminde küçük bir rolüm var
Öldürülen bir adamım oysa bir hikayem var
Siyahlar ve beyazlar herkes için başka doğru var
Doğrudan vurulmuş bir adamım, oysa yanlışlarım var
*
Ve özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu
Özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu
Siyahlar ve beyazlar herkes için başka doğru var
Doğrudan vurulmuş bir adamım oysa yanlışlarım var
*
Özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu
Özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu
Kurşun geçirmez yelekleri vardı
Ben çıplak yaşarken
Fikrime barut kokusu sokuldu
Medeniyeti ararlarken
*
Özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu
Özgürlük sırtından vurulmuş yerde yatıyordu...