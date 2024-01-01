Erol Parlak

Görmedim Alemde Bir Benzerin Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel *** Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el *** Ömrümün baharı Güller açar yüzünde Ömrümün baharı Güller açar yüzünde *** Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde *** Canlara can katar Ne hikmet var sözünde Canlara can katar Ne hikmet var sözünde

Malum (Remix Vs) Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Malum (Remix) Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Malum Ozan Malum Şarkı Sözü Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Sönmüyor Ateşimiz (Remix) Ya kendini bırak bana yada beni bana bırak da yaşayayım Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelmede alışayım *** Ben senin yalnız kalışkarında tek adresin olamam Ya benim ol herşeyinle yada unut herşeyimle *** Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende birazda sende Ama uzatmayalım artık sakın bir daha gelme *** Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor *** Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor

Sönmüyor Ateşimiz Ya kendini bırak bana yada beni bana bırak da yaşayayım Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelmede alışayım *** Ben senin yalnız kalışkarında tek adresin olamam Ya benim ol herşeyinle yada unut herşeyimle *** Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende birazda sende Ama uzatmayalım artık sakın bir daha gelme *** Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor *** Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor