Erol Parlak

Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel *** Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el *** Ömrümün baharı Güller açar yüzünde Ömrümün baharı Güller açar yüzünde *** Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde *** Canlara can katar Ne hikmet var sözünde Canlara can katar Ne hikmet var sözünde