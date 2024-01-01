Erol Parlak

Ne Yaşar Şarkı Sözleri
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Bu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
Sevdiğini sinesine sarmayan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
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Arayıpta öz yarini bulmayan
Yari bulup yar gönlünü bilmeyen
İki vücut bir tek gönül olmayan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
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Yarin aşkı ile bağrı kavrulan
Ömrü boşa harman olup savrulan
Sevip sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
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Gurbet elde garip olan Garibin
Derdin deryasına dalan Garibin
Sevdiğinden ayrı kalan Garibin
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar.