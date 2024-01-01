Erol Parlak

Bu dünyada muradına ermeyen Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Sevdiğini sinesine sarmayan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Arayıpta öz yarini bulmayan Yari bulup yar gönlünü bilmeyen İki vücut bir tek gönül olmayan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Yarin aşkı ile bağrı kavrulan Ömrü boşa harman olup savrulan Sevip sevip sevdiğinden ayrılan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Gurbet elde garip olan Garibin Derdin deryasına dalan Garibin Sevdiğinden ayrı kalan Garibin Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar.