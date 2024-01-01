Erol Parlak

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...