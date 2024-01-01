Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Erol Parlak
Hatıran Yeter
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Poyrazımın döşü enni
Nenni Poyraz oğlum nenni
Öldürürler seni yavrum
Düşmanlar evvelden kinni
***
Nenni Poyraz oğlum nenni
Hangi zalim vurdu seni
***
Seni vuran dağlı mıydı?
Kurşunları yağlı mıydı?
Elin kolun bağlı mıydı?
Nenni Poyraz oğlum nenni
***
Nenni Poyraz oğlum nenni
Hangi zalim vurdu seni
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...