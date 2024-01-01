Erol Parlak

Sevgi Mengisi Yüzün Güzelliği Özün Coşkusu İnsanı Var Eden Sevgidir Sevgi Yaşama Sevinci Yürek Tutkusu Gönlü Yar Eden Sevgidir Sevgi *** Sevgi Dolsun Badelere İçelim Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim Sevgi Dünyasına Yalan Giremez Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez *** Perdelidir Dostluk Herkes Giremez Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi Sevgi Dolsun Her Nefeste İçelim Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim

Gönlüm Ateşlere Yandı Ben bu yıl yârimden ayrı düşeli Her günüm bir yıla döndü gidiyor Gine zindan oldu dünya başıma Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Gine zindan oldu dünya başıma Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Esme deli poyraz gönlüm bozuktur Kaldım gurbet elde bağrım eziktir Çok cefalar çektim bana yazıktır Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Çok cefalar çektim bana yazıktır Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım Günahı boynuna i̇şte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Günahı boynuna i̇şte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor

Ağla Sazım Bu ayrılık sana da mı kâr etti? Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay Bu hasretlik her günümü zâr etti Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay *** Bu hasretlik her günümü zâr etti Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay *** Zalım felek çilesine doyurdu Terk ettirdi bana sılayı, yurdu *** Çetindir çekilmez ayrılık derdi Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay *** Çetindir çekilmez ayrılık derdi Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay

Aşıklar Meclisi Benden Sorulursa Aşık Olanlar Manen Pir Elinden Dolan Aşıktır Meclis Olup Değerini Bulanlar Kendi Cenazesin' Kılan Aşıktır Kişisel Olanı Kainat Tanır Darb-İ Aşk Olanlar Cihan Dolanır Gahi Berrak Akar Gahi Bulanır Olgun Mertebede Kalan Aşıktır Ben Aşık Değilim Yoksul Ozanım İçimde Dert Kaynar Bünyem Kazanım Bazı Yalçın Dağım Bazı Sazanım Davut Sulari'den Kalan Aşıktır

Yeşil Başlı Gövel Ördek Yeşil Başlı Gövel Ördek Uçar Gider Göle Karşı Eğricesin Tel Tel Etmiş Açar Gider Yare Karşı *** Telli Turnam Sökün Gelir İnci Mercan Yükün Gelir Elvan Elvan Kokun Gelir Yar Oturmuş Yele Karşı *** Şahinim Var Bazlarım Var Tel Alışkın Sazlarım Var Yare Gizli Sözlerim Var Diyemiyom Ele Karşı *** Telli Turnam Sökün Gelir İnci Mercan Yükün Gelir Elvan Elvan Kokun Gelir Yar Oturmuş Yele Karşı *** Hani Karac'oğlan Hani Veren Alır Tatlı Canı Yakışmazsa Öldür Beni Yeşil Bağla Ala Karşı *** Telli Turnam Sökün Gelir İnci Mercan Yükün Gelir Elvan Elvan Kokun Gelir Yar Oturmuş Yele Karşı

Dostun Bahçesi Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş, Beri dur Hey Benli Dilber beri dur. Gülünü Dererken Dalını Kırmış, Kurutur Hey Benli Dilber Kurutur. *** Bu Meydanda Serilidir Postumuz, Çok Şükür Mevla'ya Gördük Dostumuz. Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz, Çürüdür Hey Benli Dilber Çürüdür. *** Abdal Pir Sultan'ım Başından Başlar, İyileri Kor Da Kötüyü Taşlar. Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler, Arıdır Hey Benli Dilber Arıdır

Dağlar (U. H.) Başım Alıp Çıksam Bir Yüce Dağa Acep Bizim Eller Görünür M'ola Şu Dünyada Muradını Alanlar Başka Birisine Yerinir M'ola Oy Dağlar Dağlar Dertliler Ağlar *** Gurbet Ellerinde Garip Olanlar Ayrılığın Acısını Bilenler Ta Küçükten Öksüz Yetim Kalanlar Bayramlar Gelse De Sevinir M'ola Oy Dağlar Dağlar Garipler Ağlar