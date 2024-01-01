Ah Bu Türküler Şarkı Sözleri
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Erol Parlak
Ah Bu Türküler
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Yüzün Güzelliği Özün Coşkusu
İnsanı Var Eden Sevgidir Sevgi
Yaşama Sevinci Yürek Tutkusu
Gönlü Yar Eden Sevgidir Sevgi
***
Sevgi Dolsun Badelere İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim
Sevgi Dünyasına Yalan Giremez
Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez
***
Perdelidir Dostluk Herkes Giremez
Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi
Sevgi Dolsun Her Nefeste İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim
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Ben bu yıl yârimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gine zindan oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Gine zindan oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Esme deli poyraz gönlüm bozuktur
Kaldım gurbet elde bağrım eziktir
Çok cefalar çektim bana yazıktır
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Çok cefalar çektim bana yazıktır
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
Günahı boynuna i̇şte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Günahı boynuna i̇şte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
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Bu ayrılık sana da mı kâr etti?
Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay
Bu hasretlik her günümü zâr etti
Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay
***
Bu hasretlik her günümü zâr etti
Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay
***
Zalım felek çilesine doyurdu
Terk ettirdi bana sılayı, yurdu
***
Çetindir çekilmez ayrılık derdi
Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay
***
Çetindir çekilmez ayrılık derdi
Ağla sazım, ağlanacak zamandır vay, vay
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Benden Sorulursa Aşık Olanlar
Manen Pir Elinden Dolan Aşıktır
Meclis Olup Değerini Bulanlar
Kendi Cenazesin' Kılan Aşıktır
Kişisel Olanı Kainat Tanır
Darb-İ Aşk Olanlar Cihan Dolanır
Gahi Berrak Akar Gahi Bulanır
Olgun Mertebede Kalan Aşıktır
Ben Aşık Değilim Yoksul Ozanım
İçimde Dert Kaynar Bünyem Kazanım
Bazı Yalçın Dağım Bazı Sazanım
Davut Sulari'den Kalan Aşıktır
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Yeşil Başlı Gövel Ördek
Uçar Gider Göle Karşı
Eğricesin Tel Tel Etmiş
Açar Gider Yare Karşı
***
Telli Turnam Sökün Gelir
İnci Mercan Yükün Gelir
Elvan Elvan Kokun Gelir
Yar Oturmuş Yele Karşı
***
Şahinim Var Bazlarım Var
Tel Alışkın Sazlarım Var
Yare Gizli Sözlerim Var
Diyemiyom Ele Karşı
***
Telli Turnam Sökün Gelir
İnci Mercan Yükün Gelir
Elvan Elvan Kokun Gelir
Yar Oturmuş Yele Karşı
***
Hani Karac'oğlan Hani
Veren Alır Tatlı Canı
Yakışmazsa Öldür Beni
Yeşil Bağla Ala Karşı
***
Telli Turnam Sökün Gelir
İnci Mercan Yükün Gelir
Elvan Elvan Kokun Gelir
Yar Oturmuş Yele Karşı
-
Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş,
Beri dur Hey Benli Dilber beri dur.
Gülünü Dererken Dalını Kırmış,
Kurutur Hey Benli Dilber Kurutur.
***
Bu Meydanda Serilidir Postumuz,
Çok Şükür Mevla'ya Gördük Dostumuz.
Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz,
Çürüdür Hey Benli Dilber Çürüdür.
***
Abdal Pir Sultan'ım Başından Başlar,
İyileri Kor Da Kötüyü Taşlar.
Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler,
Arıdır Hey Benli Dilber Arıdır
-
Başım Alıp Çıksam Bir Yüce Dağa
Acep Bizim Eller Görünür M'ola
Şu Dünyada Muradını Alanlar
Başka Birisine Yerinir M'ola
Oy Dağlar Dağlar Dertliler Ağlar
***
Gurbet Ellerinde Garip Olanlar
Ayrılığın Acısını Bilenler
Ta Küçükten Öksüz Yetim Kalanlar
Bayramlar Gelse De Sevinir M'ola
Oy Dağlar Dağlar Garipler Ağlar
-
Gel Bana Güle Gülede
Ölürüm Vermem Ele Benim Yarim
Veririm Ben Canımıda
Önünde Bile Bile Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde Derdim
Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Gezerimde
Seni Göreli Yarim Benim Yarim
***
Acı Yiyemem Yarimde
Sana Kıyamam Yarim Benim Yarim
Doyulmayan Tatın Varda
Sana Doyamam Yarim Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde
Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Yarim
Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim
***
Sinem Yaralı Yarimde
Derdim Sıralı Yarim Benim Yarim
Mecnun Oldum Yarim
Gezerimde Seni Göreli Yarim Benim Yarim
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