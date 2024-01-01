Erol Parlak

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Ela gözlerini sevdiğim dilber vay dilber
Aşığın ağlatmak ar değil midir amanin
Ciğerimi aşk oduna dağlatma dağlatma
Şu sinemde yanan kar değil midir yar yar yar yar yar yar yar
Her yana gitsem methin eylerim eylerim dost dost dost
***
Senin hayalinle gönül eylerim eylerim
Senden özbe kisb-I kârı neylerim neylerim
Yüzüne baktığım kâr değil midir yar yar yar yar yar yar yar
Benim muhabbetim derûn-u candan yar candan dost dost dost
***
Alem bir yan olsa vazgelmem senden dost senden
Ela gözlüm nice kaçarsın benden yar benden
Dertli Kemter sana yâr değil midir yar yar yar yar yar yar yar
Dertli Kemter sana kul değil midir dost dost dost dost dost
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Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş serhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar
***
Oy dağlar ulu dağlar
Yarin yolunu bağlar
Yol verin yare gidem
Hasret ciğerim dağlar
***
Eksilmez başımdan duman
Zalim felek vermez aman
Azdı yaralarım aman
Yarimden ayıran dağlar
***
Oy dağlar ulu dağlar
Yarin yolunu bağlar
Yol verin yare gidem
Hasret ciğerim dağlar
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-
Gel tabip sorma derdimi
Benim derdim dermansızdır
El vurup açma yaramı
Yaralarım amansızdır
***
Derdi bana veren yardır
Melhem edip saran yardır
Yar derdinden soran yardır
O yar dinsiz imansızdır
-
Gönül arz eyliyor dostu görmeyi
Engel bırakmıyor buna ne dersin
Eller beğenmezken balı hurmayı
Evdeki tükenen una ne dersin
***
Kimi datlı dilli, güler yüzlüdür
Kimi taştan katı, ağır sözlüdür
Sormayın garibi, derdi gizlidir
Başındaki binbir hala ne dersin
-
Görmedim alemde
Bir benzerin ey güzel
Görmedim alemde
Bir benzerin ey güzel
***
Böyle boy, böyle bos
Bu ince bel, beyaz el
Böyle boy, böyle bos
Bu ince bel, beyaz el
***
Ömrümün baharı
Güller açar yüzünde
Ömrümün baharı
Güller açar yüzünde
***
Kaş keman, kirpik ok
Ceylan oynar gözünde
Kaş keman, kirpik ok
Ceylan oynar gözünde
***
Canlara can katar
Ne hikmet var sözünde
Canlara can katar
Ne hikmet var sözünde
-
Gemiler Giresun'a
Yar olayım sesune
Bir daha vurayidi
Nefesim nefesune
***
Hey aman, yavrim aman
Aldi dağlari duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
***
Ah dağlar, serin dağlar
Kuzular meler ağlar
Dost aklıma düşende
Yanar yüreğim sızlar
***
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ah bu garip başıma
***
Karşıdan el eyleme
Yar beni del eyleme
Öldürürsen sen öldür
Kötüye kul eyleme
-
Poyrazımın döşü enni
Nenni Poyraz oğlum nenni
Öldürürler seni yavrum
Düşmanlar evvelden kinni
***
Nenni Poyraz oğlum nenni
Hangi zalim vurdu seni
***
Seni vuran dağlı mıydı?
Kurşunları yağlı mıydı?
Elin kolun bağlı mıydı?
Nenni Poyraz oğlum nenni
***
Nenni Poyraz oğlum nenni
Hangi zalim vurdu seni
-
Bu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
Sevdiğini sinesine sarmayan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
***
Arayıpta öz yarini bulmayan
Yari bulup yar gönlünü bilmeyen
İki vücut bir tek gönül olmayan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
***
Yarin aşkı ile bağrı kavrulan
Ömrü boşa harman olup savrulan
Sevip sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar
***
Gurbet elde garip olan Garibin
Derdin deryasına dalan Garibin
Sevdiğinden ayrı kalan Garibin
Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar.
-
Gülüşün gülden güzel
Sevdim gönülden güzel
Severim kıskanırım
Ben seni elden güzel
***
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Senin için terkederim
Büsbütün bu dünyayı
***
Gözlerin aklımı aldı
Beni sevdana saldı
Canım asıldı kaldı
Zülfün telinden güzel
***
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Senin için terkederim
Büsbütün bu dünyayı
-
Küstürdüm gönülü güldüremedim
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Gönüle yarini bulduramadım
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
***
Garibim, yoldaşım şu dertli sazım
Feleğin elinde yazılmış yazım
Geçti ömrüm, daha gülmedi yüzüm
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
-
Senden bana yar olmaz
Olsa vefakar olmaz
***
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyım yaralı
***
Her ağaçta bar olmaz
Ömrü ihtiyar olmaz