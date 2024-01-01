Erol Şahin

Gözlerim yollarda beklerim seni, Hayalin gözümde özlerim seni, Ağladım inan ki, çocuklar gibi, Gelmedin sevgilim dargınım sana. Ağladım inan ki, çocuklar gibi, Gelmedin sevgilim dargınım sana. Dargınım sana, dargınım sana, *** Birazcık olsun kırgınım sana. Ne yapsam ben seni unutamam ki, Deliler gibi vurgunum sana. *** Dargınım sana, dargınım sana, Birazcık olsun kırgınım sana. Ne yapsam ben seni unutamam ki, Deliler gibi vurgunum sana. *** Hayalin gözümden bir türlü getmez, Sen yoksun yanımda geceler bitmez Yokluğuna çare hayalim yetmez Gelmedin sevgilim dargınım sana, Yokluğuna çare hayalim yetmez Gelmedin sevgilim dargınım sana, *** Dargınım sana, dargınım sana, Birazcık olsun kırgınım sana. Ne yapsam ben seni unutamam ki, Deliler gibi vurgunum sana. *** Dargınım sana, dargınım sana, Birazcık olsun kırgınım sana. Ne yapsam ben seni unutamam ki, Deliler gibi vurgunum sana. *** Dargınım sana, dargınım sana, Birazcık olsun kırgınım sana. Ne yapsam ben seni unutamam ki, Deliler gibi vurgunum sana.