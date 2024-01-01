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7/24 Dinle Gubanim

Gubanim Şarkı Sözleri

Erol Şahin Gubanim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erol Şahin Gubanim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gubanim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erol Şahin

Erol Şahin

Gubanim

  • Tulumcu

  • Gubanim

  • Nuhun Gemisi

  • Karadenizli Lazım

  • Sevgili Yarim

  • Balli Yavrum

  • Niye Seveyimki Ben Seni Dünya

  • Alma Mazlumun Ahını

  • Vurgunum Sana

  • Doyamadım Yaruma

  • Ona Yanaram

  • Bir Öyle Bir Böyle

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