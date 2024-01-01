Erol Şahin

Gubanim Şarkı Sözleri
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E ballim çiçeklerde dalmisun
E ballim peteklerde balmisun
E balli ne ettum ki ben sana
E ballim benden uzak kalmişsun
***
oy oy oy oy ah oy oy
***
Tulumci şiş tulumi
çikardum mendilumi
çevirelum bi horon
tut eluma eluni
***
gel girsana koluma
sağum değil soluma
hemşin yaylalarina
doyulur mi tuluma
***
E ballim giymişsun karalari
E ballim terkettun buralari
E ballim seni gördüm açildi
E ballim kelbumun yaralari
***
E ballim akşam oldi karanluk
E ballim dalmişim bi anluk
E ballim sen oldun mi yanuma
E ballim seyran olu samanluk
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Gözlerim yollarda beklerim seni,
Hayalin gözümde özlerim seni,
Ağladım inan ki, çocuklar gibi,
Gelmedin sevgilim dargınım sana.
Ağladım inan ki, çocuklar gibi,
Gelmedin sevgilim dargınım sana.
Dargınım sana, dargınım sana,
***
Birazcık olsun kırgınım sana.
Ne yapsam ben seni unutamam ki,
Deliler gibi vurgunum sana.
***
Dargınım sana, dargınım sana,
Birazcık olsun kırgınım sana.
Ne yapsam ben seni unutamam ki,
Deliler gibi vurgunum sana.
***
Hayalin gözümden bir türlü getmez,
Sen yoksun yanımda geceler bitmez
Yokluğuna çare hayalim yetmez
Gelmedin sevgilim dargınım sana,
Yokluğuna çare hayalim yetmez
Gelmedin sevgilim dargınım sana,
***
Dargınım sana, dargınım sana,
Birazcık olsun kırgınım sana.
Ne yapsam ben seni unutamam ki,
Deliler gibi vurgunum sana.
***
Dargınım sana, dargınım sana,
Birazcık olsun kırgınım sana.
Ne yapsam ben seni unutamam ki,
Deliler gibi vurgunum sana.
***
Dargınım sana, dargınım sana,
Birazcık olsun kırgınım sana.
Ne yapsam ben seni unutamam ki,
Deliler gibi vurgunum sana.
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