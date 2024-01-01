Ersan Erdura

Aşıksın Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa Bir mektup getirince postacı gülüyorsa Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın *** Anlattığın hikaye kelime arıyorsa Kalbindeki şarkıyı başkası duyuyorsa Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Bir anın hatırası bir anda büyüyorsa Mazi deyip koştuğun sırtını dönüyorsa Bir mektup getirince postacı gülüyorsa Gün ışığında bile lambalar yanıyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın) Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Plaklardaki şarkılar sana sesleniyorsa Gazeteler birikip çiçekler soluyorsa *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın (sen aşıksın), aşıksın (sen aşıksın) Aşıksın sen, aşıksın, aşıksın *** Aşıksın, aşıksın Aşıksın sen; aşıksın, aşıksın Aşıksın, aşıksın

Aşıksın Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Ah, ah Aşıksın *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşk Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın

Yeşil Yeşil Sende bu güzellik varken Bakılmaz mı yeşil gözlüm Bu gönül senin aşkına Yakılmaz mı yeşil gözlüm Bu gönül senin aşkına Yakılmaz mı yeşil gözlüm Yeşil gözlerinde sevda Yeşil gözlerinde bela Yeşil gözlerinde sevda Yeşil gözlerinde bela Beni bu düşürdü bu hala Senin yeşil gözlerin Beni bu düşürdü bu hala Senin yeşil gözlerin Yeşil yeşil, Yeşil yeşil Senin yeşil gözlerin Yeşil yeşil, Yeşil yeşil Senin yeşil gözlerin Bomboş kalmışsa sokaklar Karanlıklar bizi saklar Bomboş kalmışsa sokaklar Karanlıklar bizi saklar İşte o an o dudaklar Öpülmez mi yeşil gözlüm İşte o an o dudaklar Öpülmez mi yeşil gözlüm Yeşil gözlerinde sevda Yeşil gözlerinde bela Yeşil gözlerinde sevda Yeşil gözlerinde bela Beni düşürdü bu hala Senin yeşil gözlerin Beni düşürdü bu hala Senin yeşil gözlerin Yeşil yeşil Yeşil yeşil Senin yeşil gözlerin Yeşil yeşil Yeşil yeşil Senin yeşil gözlerin

Ya Ley يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ليلي يا حبيبي، حبيبي يا ليل، يا ليل يا ليل، يا ليل يا ربي أوف، أوف، أوف يا ليلي، يا ليلي يا ليلي، يا ليلي يا حبيبي أنا بحبك، أنا بحبك يا ليل يا ليل، يا ليل، يا ليل يا ليلي يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي الليل، الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي الليل، الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي الليل، الليل الليل، الليل، الليل، الليل الليل، الليل، الليل، الليل ليلي، ليلي الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي الليل، الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي ليل، ليل يا ليل هيلي ليل، ليل يا ليل ليلي ليل، ليل يا ليل ليلي ليل، ليل يا ليل ليلي، ليلي، ليلي ليلي، ليلي، ليلي، ليلي ليلي، ليلي، ليلي، ليلي الليل، الليل، الليل هيلي ليل، ليل يا ليل هيلي ليل، ليل يا ليل ليلي ليل، ليل يا ليل هيلي ليل، ليل يا ليل ليلي، ليلي الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي الليل، الليل يا عين يا ليل، يا ليل عليهم، عليهم ليلي، ليلي الليل الليل يا عين يا ليل، يا ليل ليلي، ليلي، ليلي ليل يا عين يا ليل يا ليلي يا حبيبي

Sizi Nasıl Özledim Sizi nasıl özledim Bilemez, bilemez, bilemezsin Yanıyor kalbim, kalbim benim Sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin Yanıyor kalbim, bütün bedenim Sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin Belki beni anlarsın Belki de hiç anlamazsın Belki beni anlarsın Belki de hiç anlamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın Sana olan aşkımı Göremez, göremez, göremezsin Sana olan aşkımı Göremez, göremez, göremezsin Niye bu sözlerimi Dinlemez, dinlemez, dinlemezsin Niye bu sözlerimi Dinlemez, dinlemez, dinlemezsin Belki bana alo dersin Belki de hiç aramazsın Belki bana alo dersin Belki de hiç aramazsın Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın Ufacıksın sevgilim Beni, beni anlayamazsın Bitti

Sarhoşum Oy Bir arak ver Bir şarap ver Bir meze ver İçmeden oy oy, oy oy, oy oy, oy Sarhoşam oy oy, oy oy, oy oy, oy Berduşam oy oy, oy oy, oy İçmeden oy oy, oy oy, oy oy, oy Sarhoşam oy oy, oy oy, oy oy, oy Berduşam oy oy, oy oy, oy Yarın bahçesinden geçtim Gülünden bir şen gül seçtim Yarın bahçesinden geçtim Gülünden bir şen gül seçtim Aşk badesin yalnız içtim Bir arak ver Bir şarap ver Bir meze ver İçmeden oy oy, oy oy, oy oy, oy Şaraptan oy oy, oy oy, oy oy, oy Rakıdan oy oy, oy oy, oy İçmişem oy oy, oy oy, oy oy, oy Sarhoşam oy oy, oy oy, oy oy, oy Meyhoşam oy oy, oy oy, oy Yarım güller bağlar deste Bağladıkça söyler beste Yarım güller bağlar deste Bağladıkça söyler beste Şarap verin mena tasta Bir arak ver Bir şarap ver Bir meze ver İçmeden oy oy, oy oy, oy oy, oy Sarhoşam oy oy, oy oy, oy oy, oy Şaraptan oy oy, oy oy, oy İçmeden oy oy, oy oy, oy oy, oy Araktan oy oy, oy oy, oy oy, oy Sarhoşam oy oy, oy oy, oy

Fosforlu Cevriyem Karakolda ayna var ayna var Kız kolunda damga var Gözlerinden bellidir Cevriye'm Sende kara sevda var morede fosforlum Sende kara sevda var *** Gözlerinden bellidir Cevriye'm Sende kara sevda var Morede fosforlum Sende kara sevda var *** Denizlerin kumuyum, kumuyum Balıkların puluyum Denizlerin kumuyum, kumuyum Balıkların puluyum *** Aç koynunu ben geldim Cevriye'm Bende Allah kuluyum Morede fosforlum Bende Allah kuluyum *** Aç koynunu ben geldim Cevriye'm Bende Allah kuluyum Morede fosforlum Bende Allah kuluyum

Canım Dediklerim Canım dediklerim canımı aldı ah Gönül sarayımı yıkıp gittiler Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni sevdiğime pişman ettiler *** Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni bugünümden, dünden ettiler Beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni doğduğuma pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünlerden dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler

Ben de Bir İnsan Oğluyum Hazırmıyız *** Ben de bir insanoğluyum Ben de bir insanoğluyum Bırak beni konuşayım Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** Yalel yalel yalel ya habübi ya habübi ya *** Senin dilin benim dilim Senin dilin benim dilim Yakışmaz insana zulüm İnsanım hayvan değilim İnsanım hayvan değilim Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** İnsanız hayvan değiliz İnsanız hayvan değiliz Bırak beni konuşayım Gine size danışayım hey *** Teşekkürler Seviyoruz ama kimi en tatlı birisini Nasıl anlatsak sana ilk harflere baksana İbrahim Hallah Allah Teşekkürler Saygılar duyorum

Aşkımsın Sevdalımsın Aşkımsın sevdalımsın Tutunacak dalımsın Aşkımsın sevdalımsın Tutunacak dalımsın Taş yürekli zalimsin Hey Allah'ın zalimi Taş yürekli zalimsin Hey Allah'ın zalimi Hey Allahın zalimi Nolur gel gör halimi Sendin çalan kalbimi Sen Allahın zalimi Şappi şappi Muradı böyle akar gider gardaş Muradı böyle Muradı böyle Ben ben derdimi felekten sordum Felek felek dedi gardaş bu derdim Muradı böyle muradı böyle muradı böyle Ben derdimi felekten sordum Felek dedi muradı böyle Muradı böyle Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah allah bu nasıl sevmek Allah Allah allah bu nasıl gülmek Şappi şappi Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim Gülünce gözlerini saçının her telini Tutunca ellerini ölesim gelir Ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek

Kadifeden Kesesi Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ah ciğerimin, ah! Ciğerimin köşesi Oturmuş kumar oynar Ah ciğerimin, ah! Ciğerimin köşesi *** Aman yolla, Beyoğlu'na yolla Haydi yolla, İstanbul'a yolla Yolla, yar yolla *** Kadife yastığım yok odana bastığım yok Kur'an'a el basarım (Allah) Senden başka, senden başka dostum yok Kitaba el basarım Senden başka, senden başka dostum yok *** Aman yolla, Beyoğlu'na yolla Haydi yolla, İstanbul'a yolla Yolla, yar yolla

Dergah Senden Dergah senden, ah! Dergah senden Kimi geçti, kim eğlendi, kimi geçti Kim eğlendi, kim eğlendi, kimi geçti *** Neçe Han, neçe Sultan, neçe Han, neçe Sultan Tahtın bıraktı geçti Gülün destesi bir paraya Ah! Gülün destesi bir paraya Onun da vakti geçti, onun da vakti geçti Yar meni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi O yar beni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi Külüne bastı geçti Men yetimem, men yetimem, ben öksüzem Kimsesizem Nasıl edim ben? Nere gidim? Ah! aaah!