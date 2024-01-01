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7/24 Dinle Bir Zamanlar Seksenler

Bir Zamanlar Seksenler Şarkı Sözleri

Ersan Erdura Bir Zamanlar Seksenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ersan Erdura Bir Zamanlar Seksenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar Seksenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ersan Erdura

Ersan Erdura

Bir Zamanlar Seksenler

  • Çocuk Gözler

  • Okul Yolunda

  • Çaresizim

  • Yeter ki

  • Sen Aslı'dan da Güzelsin

  • Tanrı İstemeden

  • Eski Sevgili

  • Sarmaş Dolaş

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