Ersan Erdura

Hayalin Gitmez Her akşam çalar kapımı Kapımı senin hayalin Terk etse bile tüm dostlar Terk etmez beni hayalin *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni *** Batarken güneş camlarda Sessizlik olur odamda Gidişin gelir aklıma Hayalin girer koluma *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi

Uyan Ft. Vega Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Al ellerimi anlatsınlar nedenini O hain yalnızlığımın *** Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan Sensiz kurtulamadığımı Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Şu kaygan sularına aksın bu gecenin Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin Badem: Sever saçlarını yerine ellerimin Belki uyanırsın nolursun *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan

Değişmem Ft. Öykü Gürman Unutmak mı demiştin delisin, delisin *** Sensizliğe alışamam bilirsin, bilir misin *** Hep aynısın demiştim ya değişsem sever misin *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Öykü Gürman: Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem *** Her gecenin sonunda çıkarıp attım şu kalbimi Öykü Gürman: Ve her sabah uyandığımda içimde buldum yine seni *** Bir deli düş kurdum ki içinde sadece sen ve ben Öykü Gürman: Kader bile değişir yeter ki sen istesen *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem

Sonsuz Aşk Ft. Halil Sezai Eksik bir şeyler var Maziye yaşanmıyor Resmini her gördüğümde Ellerim titriyor Uzaklarda bir yerlerde Lacivert gökyüzünde Varlığın tam tam içimde İsmini yazdım gönlüme *** Bu aşk S’onsuz aşk Bu aşk onsuz aşk *** Kalbime gömdüm diye Gözyaşım aksın hep içime Bitmez mi bu acı Dinmez mi gözyaşı Sonsuzluğun sancısı Saplanır göğsüme anıları *** Bu aşk S’onsuz aşk Bu aşk onsuz aşk *** Kalbimde artık evim Üşümez narin elleri gözleri Varsın unutsun eller seni Varsın kara toprak beni sana verir Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek

Sen Ağlama Ft. Serkan Çağrı Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Güzel yüzün yanakların ıslanır Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Hüzün keder yüreğime yaslanır *** Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm *** Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Hüzün keder yüreğime yaslanır *** Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm gamzende güllerin biter Yollarıma taş koysalar döneceğim Gözlerinden yaşlarını sileceğim

Geceyedir Küsmelerim Ft. İlhan Şeşen Her şey biter, herkes gider Gün bile kaçar gecenin koynuna saklanır Bir tek ben kalırım benliğimden taşan Sevgim kahve gözlerim de yankılanır *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda üzülürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim *** Yürek yanar, kalpler ağlar Sevdan bile çırpınız çıkış yolları arar Bir tek göz yaşı kalır bu aşktan geriye Ruhum da yeşerir yeniden aşk yaprakları *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda ölürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim

Kalpsiz Ft. Özlem Tekin İkinci ayrılık zor geldi bana Sensiz olmadı anladım geç olsada *** Yalnızmısın sende sensiz gecelerde Hiç düşündün mü naparım diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk? *** Eski sevgili merak edilmez mi? Beş senelik aşk unutup silinmez ki *** Korktum aramaktan başkası çıkar diye Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk? *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Neredesin yine yolculuk nereye Telefonda sesin ısıttı ya işte Sinirle topladım tüm eşyalarını Nolur almaya gelme Bırak izlerin kalsın bende *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk? *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? **** Kalpsiz Kalpsiz Kalpsiz *** Sen ağlama dedim hani dönecektin Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.

Gittiğinden Beri Ft. Zeynep Casalini Yokluğun yakın, varlığın uzak Gittiğinden beri geceler kör tuzak Göz göre göre gönderdim ellere Vazgeçmedin sen de döndün bu kalpsize Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yolunu gözlerim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar Yokluğun yeter bu çektiğim günah Gittiğimden beri geceler simsiyah Gözlerim nehir ağlar şehir şehir Sensiz bu yerlerde hatıralar zehir Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar Sonsuza bile giderdim seninle Hep vazgeçtin benden Şimdi sana güle güle Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar, açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber ft. Gülçin Santırcıoğlu Ala gözlerini sevdiğim dilber Şay edip aleme bildirme beni Açıp ak gerdanın durma karşımda Ecelimden evvel öldürme beni Ko dolanıp dursun kolun boynumda Hiç ölüm korkusu yoktur aynımda Bir gececik mihman olsam koynunda Uyan sabah deyu kaldırma beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Gece gündüz çok ağladım gülmedim (Gece gündüz çok ağladım gülmedim) Aradım derdime derman bulmadım (Aradım derdime derman bulmadım) Bunca yıldır bir minnete gelmedim Kerem eyle mahsun gönderme beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Ala gözlerini sevdiğim dilber Şay edip aleme bildirme beni Açıp ak gerdanın durma karşımda Ecelimden evvel öldürme beni Ecelimden evvel öldürme beni

Aşkın E Hali ft. Feridun Düzağaç Hiçbir şeyi Senin kadar istemedim Ama yetmiyor Ne kadar istesem de Gözlerimdeki resmin Gitmiyor *** Yağmurlar İçime, içime, içime yağıyor İçimdeki kuraklık Bitmiyor *** Bitmez sandığım Yollar aynı çıkmazda Tükeniyor *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Yağmurlar İçime, içime, içime yağıyor İçimdeki kuraklık Bitmiyor *** Bitmez sandığım Yollar aynı çıkmazda Tükeniyor *** Çünkü yoksun (Çünkü yoksun) Gelmiyorsun (Gelmiyorsun) Bir çığ gibi (Bir çığ gibi) büyüyorsun *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?

Bir Ben Gibi Sev Zaman beklemez kimseyi durma Kalbini acıtana yol aldırma Kanayıp dursa da sakın ağlama Kaderi yenmek için hep güç topla Hayat saklar hayalleri yakma Erteler bazen sebepsiz sanma Vazgeçerek yarını cezalandırma Yorgunluğu üstünden atıp son defa Bir avuç ömrün kalmış gibi gül Dağlara düşmüş karlar gibi kal Boyunu aşmış nehirler kadar çağla Geriye dön bak bir ben gibi sev Bir avuç ömrün kalmış gibi gül Dağlara düşmüş karlar gibi kal Boyunu aşmış nehirler kadar çağla Geriye dön bak bir ben gibi sev Gün olur solar gider bu gölgeler Bahar dolar sonra gözlerine Yine aşk olur akar sonsuzluğuna Yalnızlığı boynundan atıp son defa Bir avuç ömrün kalmış gibi gül Dağlara düşmüş karlar gibi kal Boyunu aşmış nehirler kadar çağla Geriye dön bak bir ben gibi sev Boyunu aşmış nehirler kadar çağla Geriye dön bak bir ben gibi sev Bir avuç ömrün kalmış gibi gül Dağlara düşmüş karlar gibi kal Boyunu aşmış nehirler kadar çağla Geriye dön bak bir ben gibi sev Geriye dön bak bir ben gibi sev Geriye dön bak ve benim gibi sev

Sensiz Olamam ft. Deniz Özbey Akyüz Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerinde yaş, kalbinde hüzün Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerimde yaş, kalbinde hüzün *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Dün gece seni onunla gördüm Gözlerimde yaş, aklımda yüzün *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Sensiz olmam