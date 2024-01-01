Ersan Erdura

-
Öksüz bir kuş gibi yalnız buldum seni
Öksüzlükten anlarım ver ellerini
***
Yeter artık sus ağlama
Haydi korkma gel yanıma
Gel de katıl şarkıma ve hayatıma
***
Yeter artık sus ağlama
Haydi korkma gel yanıma
Gel de katıl şarkıma ve hayatıma
***
Kimsen yok sen kimsesizsin
Boynu bükük bir çiçeksin
Çocuksun ve çaresizsin
Bundan böyle gülmelisin
***
Kimsen yok sen kimsesizsin
Boynu bükük bir çiçeksin
Çocuksun ve çaresizsin
Yalnız değilsin
***
Rüzgârlarda savrulurken buldum seni
Ve poyrazın üşüttüğü ellerini
***
Gel ayrılma hiç yanımdan
Korkma artık rüzgârlardan
Yaşa artık ağlamadan ve korkmadan
***
Gel ayrılma hiç yanımdan
Korkma artık rüzgârlardan
Yaşa artık ağlamadan ve korkmadan
***
Kimsen yok sen kimsesizsin
Boynu bükük bir çiçeksin
Çocuksun ve çaresizsin
Bundan böyle gülmelisin
***
Kimsen yok sen kimsesizsin
Boynu bükük bir çiçeksin
Çocuksun ve çaresizsin
Yalnız değilsin
-
Hep o kışı hatırlarım
Karlarla yağmıştın
Saçlarının arasında eriyene kadar
Kaybolana kadar saklanmıştın
***
Hep o kışı hatırlarım
Çektiğin ağlarla gelmiştin
Denizden uzakta yaşanırmış sandın
Çok kısa sürdü oysa yaşamın
***
Hiç üzülmezdim böyle
Baharın geldiğine
Ne karlar kaldı yerde
Ne bir dalga denizde
Yine de kendimi tutamam
Hep o kışı hatırlarım
-
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-
Ayrılamam yaşayamam sensiz demiştin
Nerde şimdi o yeminler
Bitmeyecek sevgiler
Dolsun artık kadehler
Üzülmeye değmezler
***
Varsın olmasın
Sevda böyleyse
Kırılan kalpler ise
***
Bir bakışta sen kalbime girivermiştin
Nerde şimdi o yeminler
Bitmeyecek sevgiler
Dolsun artık kadehler
Üzülmeye değmezler
***
Varsın olmasın
Sevda böyleyse
Kırılan kalpler ise
-
-
-
Hakkım Yok Seni Sevmeye
Çıktın Karşıma Ne Diye
Sen Başkasının Malısın
Kalbim Bunu Nerden Anlasın
Unutmam Lazım Çünkü Sen
Arkadaşımın Aşkısın
***
Kaderin Oyunu Bu Bana
Göstermesin Seni Bana
Karşımda Olsanda Bakmam
Arkadaşımı Aldatmam
İsterse Kalbim Ağlasın
Arkadaşımın Aşkısın
***
Ümit Verme İnsanım Ben
Çek Bakışlarını Benden
Şüphe De
Etme Sevgimden
***
Kalbim Yalnız Senin Değil
Arkadaşımın da Bunu Bil
Tercihle Geçerse Ömrüm
Yaşayamam Ben Ölürüm
Dikkat Kimse Anlamasın
Arkadaşımın Aşkısın
***
Dinleyince Bu Şarkımı
Anlayacaksın Hatanı
İki Dost Arasına Girdin
Yalnız Onu Sevindirdin
Dikkat Kimse Anlamasın
Arkadaşımın Aşkısın
***
Kimseyle Hiç Dertleşemem
Başkasını da Sevemem
Ölmek İster Ah Ölemem
Dikkat Et Anlaşılmasın
Bırak Kalbim Ağlasın
Arkadaşımın Aşkısın...
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Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah
Merhaba dünya
Penceremdeki güvercin, tahta masam, boş şişeler
Can dostum çomar, merhaba
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Yeni bir gün doğdu, merhaba, dostlar merhaba
Yeni bir gün doğdu, merhaba
***
Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah
Merhaba dünya
***
Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi?
Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim
Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış
Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi?
Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda
Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Kim demişse iki gönül bir olunca
Samanlık seyranmış, bir de bana sorsa
El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle
Babası büyütmüş baklava, börekle
Geriye ne kaldı, bir kuru sevdayla
Ne köy olur benden, ne de kasaba
***
Gerçekler yaşam gibi
Ağır ağır önümden geçiyor
Yine de merhaba
***
Ne köy olur senden, ne de kasaba
Ne köy olur senden, ne de kasaba
***
Bir yaşam gerçek gibi
Ağır ağır sonuna geliyor, son bir kez merhaba
***
Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş
Can dostum çomar uykuda
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda
***
Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece
Elveda
-
-
-
Belki bugün, belki yarın
Beklemekle geçti hayatım
Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım
Belki bugün, belki yarın
Beklemekle geçti hayatım
Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım
**
Nasıl sevdiğim,nasıl seni
İlah oldun sana kaptım
Nerdeysen hep orda kal
Geleceksen gelme sakın
Nerdeysen hep orda kal
Geleceksen gelme sakın
**
Belki bugün, belki yarın
Her şeyi sen,sen yarım bıraktın
Yalnız benden aşktan değil
Sen kendinden bile kaçtın
**
Nasıl sevdiğim,nasıl seni
İlah oldun sana kaptım
Nerdeysen hep orda kal
Geleceksen gelme sakın
Nerdeysen hep orda kal
Geleceksen gelme sakın
-
-
Konacak dal mı kaldı
Akacak yaş mı kaldı
Gülecek hal mı kaldı
Kara sevda yüzünden
*
Konacak dal mı kaldı
Akacak yaş mı kaldı
Gülecek hal mı kaldı
Kara sevda yüzünden
*
Sarılacak dostum yok
Sığınacak yuvam yok
Dert dökecek kimsem yok
Kara sevda yüzünden
*
Sarılacak dostum yok (sarılacak dostum yok)
Sığınacak yuvam yok (sığınacak yuvam yok)
Dert dökecek kimsem yok
Kara sevda yüzünden
*
Geçmez oldu günlerim
Pınar oldu gözlerim
Hayal oldu düşlerim
Kara sevda yüzünden
*
Geçmez oldu günlerim
Pınar oldu gözlerim
Hayal oldu düşlerim
Kara sevda yüzünden
*
Sarılacak dostum yok
Sığınacak yuvam yok
Dert dökecek kimsem yok
Kara sevda yüzünden
*
Sarılacak dostum yok (sarılacak dostum yok)
Sığınacak yuvam yok (sığınacak yuvam yok)
Dert dökecek kimsem yok
Kara sevda yüzünden
-
Gözlerime bakarsan sen anla kalbimi
Ben sana söyleyemem seni çok sevdiğimi
Güneşin batışı hüzün yaprağın düşmesi hüzün
Sevdin mi? sevmedin mi?
Yok mu bana bir sözün, bir sözün
***
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım
***
Bana sorma sakın sorma söyleyemem, söyleyemem
Konuşmayan dillerin kalpleri nasıl kanıyor
Sen orda ben burda sevgin kalbimi dağlıyor
Bir sözün güneş bir gülüşünse bahar
Her yerde sen ama içimde sonbahar, sonbahar
***
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım
***
Bana sorma sakın sorma söyleyemem, söyleyemem
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım
Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım
Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım