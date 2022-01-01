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7/24 Dinle Ersay Üner

Ersay Üner

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01

Yürüdüm

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Güm

03

Nokta

04

Sana mı Yanayım

05

Selam

... KAPAT
**
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Albümler

Seni Soruyorlar Ersay Üner

Gidiyorsun Ersay Üner

Nokta Ersay Üner

Yürüdüm Ersay Üner

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