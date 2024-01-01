Gidiyorsun Şarkı Sözleri
Ersay Üner Gidiyorsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ersay Üner Gidiyorsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sorular, sorular, o sorular
Cevapları yanılgılar
Araya girdiler ve sana örüldüler duvar duvar
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Konular, konular hep aynı konular
Değişmiyordu yordular
Ama zamanı geldi, acı kararı verdi korkular
***
Buna beni sen zorladın
Denedim denedim, durmadın
Sana dokunuyordu her cümlem
Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen
Sen duymadın
***
Buna beni sen zorladın
Denedim denedim, durmadın
Sana dokunuyordu her cümlem
Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen
Sen duymadın, duymadın, duymadın, duymadın, duymadın
***
Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri
Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini
Biliyorsun nasıl severdim seni
Ama şimdi siliniyorsun
***
Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri
Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini
Biliyorsun nasıl severdim seni
Ama şimdi siliniyorsun
***
Buna beni sen zorladın
Denedim denedim, durmadın
Sana dokunuyordu her cümlem
Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen
Sen duymadın, duymadın, duymadın, duymadın, duymadın
***
Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri
Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini
Biliyorsun nasıl severdim seni
Ama şimdi siliniyorsun
***
Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri
Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini
Biliyorsun nasıl severdim seni
Ama şimdi siliniyorsun