Ersay Üner

Sorular, sorular, o sorular Cevapları yanılgılar Araya girdiler ve sana örüldüler duvar duvar *** Konular, konular hep aynı konular Değişmiyordu yordular Ama zamanı geldi, acı kararı verdi korkular *** Buna beni sen zorladın Denedim denedim, durmadın Sana dokunuyordu her cümlem Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen Sen duymadın *** Buna beni sen zorladın Denedim denedim, durmadın Sana dokunuyordu her cümlem Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen Sen duymadın, duymadın, duymadın, duymadın, duymadın *** Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini Biliyorsun nasıl severdim seni Ama şimdi siliniyorsun *** Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini Biliyorsun nasıl severdim seni Ama şimdi siliniyorsun *** Buna beni sen zorladın Denedim denedim, durmadın Sana dokunuyordu her cümlem Oysa hep ekledim sonuna bir lütfen Sen duymadın, duymadın, duymadın, duymadın, duymadın *** Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini Biliyorsun nasıl severdim seni Ama şimdi siliniyorsun *** Gidiyorsun, kırdın kalbime vurulan o zinciri Bir umuttun, denedim ama çok ağır ödedim bedelini Biliyorsun nasıl severdim seni Ama şimdi siliniyorsun