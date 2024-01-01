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7/24 Dinle Ersay Üner

Gidiyorsun Şarkı Sözleri

Ersay Üner Gidiyorsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ersay Üner Gidiyorsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ersay Üner

Ersay Üner

Gidiyorsun

  • Gidiyorsun
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