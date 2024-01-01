Ersay Üner

Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim Güm güm güm güm Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün? Hı? *** Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti O çok sevdiğin isminin Sakın bir şey söyleme Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı