Güm / Erhan Boraer Remix Şarkı Sözleri
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Ersay Üner
Güm / Erhan Boraer Remix
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Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim
Güm güm güm güm
Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün?
Hı?
***
Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti
O çok sevdiğin isminin
Sakın bir şey söyleme
Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı