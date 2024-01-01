Ersay Üner

-
Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim
Güm güm güm güm
Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün?
Hı?
***
Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti
O çok sevdiğin isminin
Sakın bir şey söyleme
Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı
-
Gidersen bugün bu evden
Bu can, bu hayat düşer gözümden
Ben sana deli divane aşığım
***
Canıma yapışmışken bu deli hasretin
Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim
Canıma yapışmışken bu deli hasretin
Ben sensiz, sevgisiz söyle yar nasıl edeyim
***
Gidersen bugün bu evden
Bu can, bu hayat düşer gözümden
Ben sana deli divane aşığım
***
Üzersem, bir gün kıyarsam
Verdiğim sözden cayarsam
Alsın bu canı Allah'ım, razıyım
***
Aşkım sensiz yaşayamam
Taşıyamam bu canı
Son darbe tek kurşunla
Bitiririm acımı
***
Gidersen bugün bu evden
Bu can, bu hayat düşer gözümden
Ben sana deli divane aşığım
***
Üzersem, bir gün kıyarsam
Verdiğim sözden cayarsam
Alsın bu canı Allah'ım, razıyım
***
Canıma yapışmışken bu deli hasretin
Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim
Canıma yapışmışken bu deli hasretin
Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim
***
Gidersen bugün bu evden
Bu can, bu hayat düşer gözümden
Ben sana deli divane aşığım
***
Üzersem, bir gün kıyarsam
Verdiğim sözden cayarsam
Alsın bu canı Allah'ım, razıyım
***
Aşkım sensiz yaşayamam
Taşıyamam bu canı
Son darbe tek kurşunla
Bitiririm acımı
***
Gidersen bugün bu evden
Bu can, bu hayat düşer gözümden
Ben sana deli divane aşığım
***
Üzersem, bir gün kıyarsam
Verdiğim sözden cayarsam
Alsın bu canı Allah'ım, razıyım
-
Karanlık dünyamdan
Yeni çıkmıştım
Yemin etmiştim bir daha
Sevmeyecektim
***
Karanlık dünyamdan
Yeni çıkmıştım
Yemin etmiştim bir daha
Sevmeyecektim
***
Hoş geldin gönlümün jandarması,
Hoş geldin ömrümün en son aşkı
Haydi hapset, haydi tutukla beni
Al göğsüne sar çocuklar gibi
-
Tedirginim ve çok yorgun
Kaçıp kurtulmam lazım buralardan
Tedirginim ve çok yorgun
Kaçıp kurtulmam lazım buralardan
***
Yar bana sırt çevirmiş
Hasretler yüzü dönmüş
Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan
***
Yar bana sırt çevirmiş
Hasretler yüzü dönmüş
Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan
***
Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar
Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar
Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar
Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var
***
Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar
Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar
Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar
Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var
***
Tedirginim ve çok yorgun
Kaçıp kurtulmam lazım buralardan
Tedirginim ve çok yorgun
Kaçıp kurtulmam lazım buralardan
***
Yar bana sırt çevirmiş
Hasretler yüzü dönmüş
Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan
***
Yar bana sırt çevirmiş
Hasretler yüzü dönmüş
Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan
***
Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar
Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar
Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar
Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var
***
Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar
Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar
Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar
Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var
***
Bir türlü aklım almıyor (Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar)
O sebepsiz suskun gidişini
Hani bir şeyler söyleseydin (Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar)
Belki bu kadar acımazdı kalbim
***
Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar
Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar (Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar)
Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar
Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var
-
Seviyorum aşığım ama kapına gelmeye hiç yüzüm yok
Biliyorum suçluyum
Bu yüzden suskun pişman
***
Affedersen bu çocuk kalbi
Ben hep ayni sendeyim
Yok desende gece gündüz bu şarkımla seslenirim
***
Yine de son kez düşün
Yine de son kez aşkım
Yine de son kez bizi
Ben öyle pişmanım
-
Gözlerinde pişmanlık, sözlerinde çelişki
Bir gün kendi haline ağlayacaksın
Ve nihayet içindeki yalın yalnızlıkla
Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın
Aşkta hep kaybetmiş, yolu hep ayrılıktan geçmiş
Yalancı yüzlerde eskimiş,
***
Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın
Sevmeyi bilmeden yaşlanacaksın
***
Geçmişle bu günün takası gözlerinde
Bir gün kendi haline ağlayacaksın
Avuçlarında yorgun, tükenmiş hayaller
Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın
Aşkta hep kaybetmiş, yolu hep ayrılıktan geçmiş
Yalancı yüzlerde eskimiş,
***
Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın
Sevmeyi bilmeden yaşlanacaksın
-
Dün gece seni rüyamda gördüm
Ellerimden tutuyordun
Göz göze geldiğimiz o anda
Neler oldu biliyor musun
Hatta söylemesi çok ayıp aaaa
***
Öyle boş boş bakma yüzüme
Biraz daha sokulsana güzelim
Korkma pek bi şey olmayacak
Gel rüyaları tatbik edelim
Dün gece seni rüyamda gördüm
Dudak dudağa gülüyorduk
Sen farkında değildin ama
Cayır cayır yanıyorduk
***
Öyle boş boş bakma yüzüme
Biraz daha sokulsana güzelim
Korkma pek bişey olmayacak
Gel rüyaları tatbik edelim
-
yüreğimde hüzün gözlerimde yaş
durun yıllar durun birazcık yavaş
bu kaçıncı vurgun bu kaçıncı yas
sevmeye hevesim kalmadı artık
***
ağaran saçlarıma mı yanayım
kaybolan yıllarıma mı yanayım
tükendi ömrüm tükendi yazık
sevmeye hevesim kalmadı artık
***
senden kalan yalnız koca bir yalan
yıkılmış umutlar harcanmış zaman
yanıyor yüreğim zalimmiş zaman
sevmeye hevesim kalmadı artık
***
ağaran saçlarıma mı yanayım
kaybolan yıllarıma mı yanayım
tükendi ömrüm tükendi yazık
sevmeye hevesim kalmadı artık
-
Güz yaklaşırken havalar serinlediği zaman
Biri dünyayı havaya uçurmadan önce
Sevmem lazım sevmem lazım
***
Aşık olmam sevmem
Sevilmem lazım
Serzenişte bulunmak boşuna
Aşık olmam sevmem
Sevilmem lazım
Geç kalmalar neye yarar ki sonra
***
Huysuzlaşmadan
Daha fazla aksileşmeden
Yaşlanmış duygularla
Bir yanım kör olmadan
Sevmem lazım sevmem lazım
-
Uzaklardan geldim bayan yorgunum
Bir fincan sıcak kahve
Belki dağılır uykum
Yalnızım yalnızlıktan da yoruldum
Anlatsam dinler misin
***
Bir sevdiğim vardı adı bende saklı
Gonca bir gül gibi
Narin ve alımlı
Herşey çok güzeldi birden rüya bitti
Sustum ve sadece sustum
***
Bak bana sadece bak ve anla
Sen koy ismini hadi sen çiz kaderimi
Sen bu yorgun kalbime son liman
-
Kıvırcık saçları ıslak alnına düşmüş
Yorulmuş çok yorgunmuş hayattan
Tüm gençlik hayalini bir bavula tıkmış
Yorulmuş sevdalardan
***
Bir zaman o çok canlı heyecanlı
Yarından umutlu aşık bir kadındı
Şimdilerde vazgeçmiş suskun bir yürek
Yorulmuş çok yorgunmuş hayattan
***
Darmadağın darmadağın darmadağın
Tüm hayaller avucunda
Darmadağın darmadağın darmadağın
Çırılçıplak
-
Aşk kokuyor her yerin kokuyor her yerin
Aşk aşk diye atıyor yüreğim atıyor yüreğim
Sen ve ben bu yorgun yaz akşamında
Daha ne söyleyim
***
Dert olsun senden gelen dert olsun
Hani derler ya yüz milyar borcum olsun
Hoş olsun deli olsun ne olursa olsun
Yeter ki gönlün benim yüreğin benim olsun!...
-
Ne yazık
bilmemiş görmemiş
inanmamış sevgime
***
kararsız yarınsız bir hevesten ibaret
yalanmış yaşananlar sahte
***
ben yandım yandım ateş oldum
yangınım olsun elinden
***
hep dedim söyledim seviyorum
utanmadım utanmam bu halimden
***
geçtiği yollara yüz sürmez miyim
söyleyin o yare böyle
***
ben onsuz bir damla su içer miyim
söyleyin o yare böyle