Ersay Üner

Güm Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim Güm güm güm güm Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün? Hı? *** Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti O çok sevdiğin isminin Sakın bir şey söyleme Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı

Gidersen Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar nasıl edeyim *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Aşkım sensiz yaşayamam Taşıyamam bu canı Son darbe tek kurşunla Bitiririm acımı *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Aşkım sensiz yaşayamam Taşıyamam bu canı Son darbe tek kurşunla Bitiririm acımı *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım

Jandarma Karanlık dünyamdan Yeni çıkmıştım Yemin etmiştim bir daha Sevmeyecektim *** Karanlık dünyamdan Yeni çıkmıştım Yemin etmiştim bir daha Sevmeyecektim *** Hoş geldin gönlümün jandarması, Hoş geldin ömrümün en son aşkı Haydi hapset, haydi tutukla beni Al göğsüne sar çocuklar gibi

Yar Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Bir türlü aklım almıyor (Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar) O sebepsiz suskun gidişini Hani bir şeyler söyleseydin (Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar) Belki bu kadar acımazdı kalbim *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar (Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar) Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var

Son Kez Seviyorum aşığım ama kapına gelmeye hiç yüzüm yok Biliyorum suçluyum Bu yüzden suskun pişman *** Affedersen bu çocuk kalbi Ben hep ayni sendeyim Yok desende gece gündüz bu şarkımla seslenirim *** Yine de son kez düşün Yine de son kez aşkım Yine de son kez bizi Ben öyle pişmanım

Bir Kadın Gözlerinde pişmanlık, sözlerinde çelişki Bir gün kendi haline ağlayacaksın Ve nihayet içindeki yalın yalnızlıkla Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın Aşkta hep kaybetmiş, yolu hep ayrılıktan geçmiş Yalancı yüzlerde eskimiş, *** Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın Sevmeyi bilmeden yaşlanacaksın *** Geçmişle bu günün takası gözlerinde Bir gün kendi haline ağlayacaksın Avuçlarında yorgun, tükenmiş hayaller Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın Aşkta hep kaybetmiş, yolu hep ayrılıktan geçmiş Yalancı yüzlerde eskimiş, *** Sevmeyi bilmeyen bir kadın olacaksın Sevmeyi bilmeden yaşlanacaksın

Rüya Dün gece seni rüyamda gördüm Ellerimden tutuyordun Göz göze geldiğimiz o anda Neler oldu biliyor musun Hatta söylemesi çok ayıp aaaa *** Öyle boş boş bakma yüzüme Biraz daha sokulsana güzelim Korkma pek bi şey olmayacak Gel rüyaları tatbik edelim Dün gece seni rüyamda gördüm Dudak dudağa gülüyorduk Sen farkında değildin ama Cayır cayır yanıyorduk *** Öyle boş boş bakma yüzüme Biraz daha sokulsana güzelim Korkma pek bişey olmayacak Gel rüyaları tatbik edelim

Ağaran Saçlar yüreğimde hüzün gözlerimde yaş durun yıllar durun birazcık yavaş bu kaçıncı vurgun bu kaçıncı yas sevmeye hevesim kalmadı artık *** ağaran saçlarıma mı yanayım kaybolan yıllarıma mı yanayım tükendi ömrüm tükendi yazık sevmeye hevesim kalmadı artık *** senden kalan yalnız koca bir yalan yıkılmış umutlar harcanmış zaman yanıyor yüreğim zalimmiş zaman sevmeye hevesim kalmadı artık *** ağaran saçlarıma mı yanayım kaybolan yıllarıma mı yanayım tükendi ömrüm tükendi yazık sevmeye hevesim kalmadı artık

Aşık Olmam Lazım Güz yaklaşırken havalar serinlediği zaman Biri dünyayı havaya uçurmadan önce Sevmem lazım sevmem lazım *** Aşık olmam sevmem Sevilmem lazım Serzenişte bulunmak boşuna Aşık olmam sevmem Sevilmem lazım Geç kalmalar neye yarar ki sonra *** Huysuzlaşmadan Daha fazla aksileşmeden Yaşlanmış duygularla Bir yanım kör olmadan Sevmem lazım sevmem lazım

Bayan Uzaklardan geldim bayan yorgunum Bir fincan sıcak kahve Belki dağılır uykum Yalnızım yalnızlıktan da yoruldum Anlatsam dinler misin *** Bir sevdiğim vardı adı bende saklı Gonca bir gül gibi Narin ve alımlı Herşey çok güzeldi birden rüya bitti Sustum ve sadece sustum *** Bak bana sadece bak ve anla Sen koy ismini hadi sen çiz kaderimi Sen bu yorgun kalbime son liman

Darmadağın Kıvırcık saçları ıslak alnına düşmüş Yorulmuş çok yorgunmuş hayattan Tüm gençlik hayalini bir bavula tıkmış Yorulmuş sevdalardan *** Bir zaman o çok canlı heyecanlı Yarından umutlu aşık bir kadındı Şimdilerde vazgeçmiş suskun bir yürek Yorulmuş çok yorgunmuş hayattan *** Darmadağın darmadağın darmadağın Tüm hayaller avucunda Darmadağın darmadağın darmadağın Çırılçıplak

Yüz Milyar Aşk kokuyor her yerin kokuyor her yerin Aşk aşk diye atıyor yüreğim atıyor yüreğim Sen ve ben bu yorgun yaz akşamında Daha ne söyleyim *** Dert olsun senden gelen dert olsun Hani derler ya yüz milyar borcum olsun Hoş olsun deli olsun ne olursa olsun Yeter ki gönlün benim yüreğin benim olsun!...