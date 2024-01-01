Ersay Üner

-
Zor, hangisi kolay ki?
Her veda bırakır izini
Aşktı, bir hata değildik
Sadece zamanımız tükendi
***
Ah, sevdik, sonunu bile bile sevdik
Gençtik, tabii kolay yolu seçtik
Acıyıp geçtik
***
Sevdik, sonunu bile bile sevdik
Daha gençtik, tabii kolay yolu seçtik
Acıyıp geçtik
***
Biz iki âşık, kafaları karışık
Bir sağa çarptık bir sola çarptık
Nası' bitti biz de şaşırdık
Kime sorsan çok yakışırdık
***
İki âşık, kafaları karışık
Bir sağa çarptık bir sola çarptık
Nası' bitti biz de şaşırdık
Kime sorsan çok yakışırdık
***
Ah, sevdik, sonunu bile bile sevdik
Gençtik, tabii kolay yolu seçtik
Acıyıp geçtik
***
Sevdik, sonunu bile bile sevdik
Daha gençtik, tabii kolay yolu seçtik
Acıyıp geçtik
***
Biz iki âşık, kafaları karışık
Bir sağa çarptık bir sola çarptık
Nası' bitti biz de şaşırdık
Kime sorsan çok yakışırdık
***
İki âşık, kafaları karışık
Bir sağa çarptık bir sola çarptık
Nası' bitti biz de şaşırdık
Kime sorsan çok yakışırdık
***
İki âşık, kafaları karışık
Bir sağa çarptık bir sola çarptık
Nası' bitti biz de şaşırdık
Kime sorsan çok yakışırdık
-
Bitti
Sanırım zor toplanırız bu defa
Belki
İyi gelecektir ikimize bu veda
Oysa
Ne hayaller kuruldu aşkla
Kaç fırtına duruldu
Her şey bir anda unutuldu mu?
Bu mu?
***
Ah,
Tatlım
Tatlım tatlım
Bak ne yaptın
Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın
Yetmedi yaktın
Haybeden bir gerçeküstü aşktın
***
Ah,
Tatlım
Tatlım tatlım
Bak ne yaptın
Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın
Yetmedi yaktın
Haybeden bir gerçeküstü aşktın
***
Bitti
Sanırım zor toplanırız bu defa
Belki
İyi gelecektir ikimize bu veda
Oysa
Ne hayaller kuruldu aşkla
Kaç fırtına duruldu
Her şey bir anda unutuldu mu?
Bu mu?
***
Ah,
Tatlım
Tatlım tatlım
Bak ne yaptın
Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın
Yetmedi yaktın
Haybeden bir gerçeküstü aşktın
***
Ah,
Tatlım
Tatlım tatlım
Bak ne yaptın
Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın
Yetmedi yaktın
Haybeden bir gerçeküstü aşktın
-
Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim
Güm güm güm güm
Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün?
Hı?
***
Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti
O çok sevdiğin isminin
Sakın bir şey söyleme
Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı
***
Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor
Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor
Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor
Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın
***
Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı
Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı
Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı
-
Biri gelip alsın içimden
Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın)
Bu sınavdan zor geçmem ama
Gerekiyor yine de bir yol seçmem
Kararsızım (kararsızım) tutarsızım
***
Biri gelip alsın içimden
Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın)
Bu sınavdan zor geçmem ama
Gerekiyor yine de bir yol seçmem
Kararsızım (kararsızım) tutarsızım
***
Ne kadar zaman alacak
Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim
Sınırım sonum olacak
Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin)
Artık okunmayan bir hikayede noktayım
***
Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara
Bende dün gibi, geçmedi daha
Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi?
Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?
***
Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara
Bende dün gibi, geçmedi daha
Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi?
Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?
***
Biri gelip alsın içimden
Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın)
Bu sınavdan zor geçmem ama
Gerekiyor yine de bir yol seçmem
Kararsızım (kararsızım) tutarsızım
***
Ne kadar zaman alacak
Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim
Sınırım sonum olacak
Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin)
Artık okunmayan bir hikayede noktayım
***
Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara
Bende dün gibi, geçmedi daha
Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi?
Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?
***
Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara
Bende dün gibi, geçmedi daha
Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi?
Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?
***
Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara
Bende dün gibi, geçmedi daha
Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi?
Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?
-
Yok unutmadım asla
Bir bir aklımda
Gidiyordun kaç kez
Tuttum sarıla sarıla
***
Tabii, çare değilmiş
Hiçbir güven ayrılığa
Ama insan deniyor
Öğreniyor yanıla yanıla
***
Azın gider çoğun kalır
Kesin deyip belki atlatır
Bilmem kalbin buna ne kadar dayanır
Oof, oof
***
Sana mı yanayım?
Bana mı yanayım?
Bu kadar acıyı
Nasıl taşıyayım?
***
Sana mı yanayım?
Bana mı yanayım?
Bu kadar anıyı
Nereme koyayım?
***
Azın gider çoğun kalır
Kesin deyip belki atlatır
Bilmem kalbin buna ne kadar dayanır
Oof, oof
***
Sana mı yanayım?
Bana mı yanayım?
Bu kadar acıyı
Nasıl taşıyayım?
***
Sana mı yanayım?
Bana mı yanayım?
Bu kadar anıyı
Nereme koyayım?
***
Sana mı yanayım?
Bana mı yanayım?
Bu kadar acıyı
Nasıl taşıyayım?
-
Selam, buluşalım mı?
Biraz konuşalım mı?
Canım epeyce sıkkın
Payın büyük, yalan mı?
***
Dilin ağır konuşmuş
Boşa atıp da tutmuş
Belli ki birileri doldurmuş
Bana kesmiş tüm hesabı
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Selam, buluşalım mı?
Biraz konuşalım mı?
Canım epeyce sıkkın
Payın büyük, yalan mı?
***
Dilin ağır konuşmuş
Boşa atıp da tutmuş
Belli ki birileri doldurmuş
Bana kesmiş tüm hesabı
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
-
Özledim o günleri
Hepsi farklı
İz bıraktı kalbimde
Sevmedim sensizliği
Çok acıttı
Unut unut bitiremedim bizi
***
Zamanla geçer sandım
Yok öylece kaldım
Geri dön geri dön geri dön geri dön
Sen en güzel rüyamdın
Çok erken uyandım
***
Bak yine kayıyor yıldızlar
Hepsi de benim gibi yalnızlar
Biri yanıyor biri sönüyor
Geceleri ismini yazıyorlar
***
Bak yine kayıyor yıldızlar
Hepsi de benim gibi yalnızlar
Biri yanıyor biri sönüyor
Geceleri ismini yazıyorlar
***
Özledim o günleri
Hepsi farklı
İz bıraktı kalbimde
Sevmedim sensizliği
Çok acıttı
Unut unut bitiremedim bizi
***
Zamanla geçer sandım
Yok öylece kaldım
Geri dön geri dön geri dön geri dön
Sen en güzel rüyamdın
Çok erken uyandım
***
Bak yine kayıyor yıldızlar
Hepsi de benim gibi yalnızlar
Biri yanıyor biri sönüyor
Geceleri ismini yazıyorlar
***
Bak yine kayıyor yıldızlar
Hepsi de benim gibi yalnızlar
Biri yanıyor biri sönüyor
Geceleri ismini yazıyorlar