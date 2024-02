Ersay Üner

Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?