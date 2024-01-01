Ersay Üner

Nokta Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?

Tatlım Tatlım Bitti Sanırım zor toplanırız bu defa Belki İyi gelecektir ikimize bu veda Oysa Ne hayaller kuruldu aşkla Kaç fırtına duruldu Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Bitti Sanırım zor toplanırız bu defa Belki İyi gelecektir ikimize bu veda Oysa Ne hayaller kuruldu aşkla Kaç fırtına duruldu Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın

İki Aşık Zor, hangisi kolay ki? Her veda bırakır izini Aşktı, bir hata değildik Sadece zamanımız tükendi *** Ah, sevdik, sonunu bile bile sevdik Gençtik, tabii kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik *** Sevdik, sonunu bile bile sevdik Daha gençtik, tabii kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik *** Biz iki âşık, kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nası' bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık *** İki âşık, kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nası' bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık *** Ah, sevdik, sonunu bile bile sevdik Gençtik, tabii kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik *** Sevdik, sonunu bile bile sevdik Daha gençtik, tabii kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik *** Biz iki âşık, kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nası' bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık *** İki âşık, kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nası' bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık *** İki âşık, kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nası' bitti biz de şaşırdık Kime sorsan çok yakışırdık

Güm Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim Güm güm güm güm Tam unutmuştum seni ne ara niye geri döndün? Hı? *** Yasın tutulmuştu üstü çizilmişti O çok sevdiğin isminin Sakın bir şey söyleme Artık bir anlamı yok sözlerin ve o gözlerin *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı *** Gözlerin bana yine yalancı yalancı bakıyor, bakıyor Bilenin ahını bilmeyenin aklını alıyor, uçuruyor Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor Dile kolay tabii, yaşa da gör nasıl yanıyor canın *** Söz vermiştin sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı, geçti, çok zorladı ama zerresi kalmadı Söz vermiştin ya tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Aşktı geçti çok zorladı ama zerresi kalmadı

Sana mı Yanayım? Yok unutmadım asla Bir bir aklımda Gidiyordun kaç kez Tuttum sarıla sarıla *** Tabii, çare değilmiş Hiçbir güven ayrılığa Ama insan deniyor Öğreniyor yanıla yanıla *** Azın gider çoğun kalır Kesin deyip belki atlatır Bilmem kalbin buna ne kadar dayanır Oof, oof *** Sana mı yanayım? Bana mı yanayım? Bu kadar acıyı Nasıl taşıyayım? *** Sana mı yanayım? Bana mı yanayım? Bu kadar anıyı Nereme koyayım? *** Azın gider çoğun kalır Kesin deyip belki atlatır Bilmem kalbin buna ne kadar dayanır Oof, oof *** Sana mı yanayım? Bana mı yanayım? Bu kadar acıyı Nasıl taşıyayım? *** Sana mı yanayım? Bana mı yanayım? Bu kadar anıyı Nereme koyayım? *** Sana mı yanayım? Bana mı yanayım? Bu kadar acıyı Nasıl taşıyayım?

Selam Selam, buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkkın Payın büyük, yalan mı? *** Dilin ağır konuşmuş Boşa atıp da tutmuş Belli ki birileri doldurmuş Bana kesmiş tüm hesabı *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Selam, buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkkın Payın büyük, yalan mı? *** Dilin ağır konuşmuş Boşa atıp da tutmuş Belli ki birileri doldurmuş Bana kesmiş tüm hesabı *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı?