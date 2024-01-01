Ersay Üner

Selam, buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkkın Payın büyük, yalan mı? *** Dilin ağır konuşmuş Boşa atıp da tutmuş Belli ki birileri doldurmuş Bana kesmiş tüm hesabı *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Selam, buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkkın Payın büyük, yalan mı? *** Dilin ağır konuşmuş Boşa atıp da tutmuş Belli ki birileri doldurmuş Bana kesmiş tüm hesabı *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı? *** Sendeki kalp de bendeki taş mı? Varsa bi' farkı, o da günahı Hayal kurardık telli duvaklı Ne ara olduk kanlı bıçaklı?