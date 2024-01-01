Selam / Deeprise Remix Şarkı Sözleri
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Ersay Üner
Selam / Deeprise Remix
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Selam, buluşalım mı?
Biraz konuşalım mı?
Canım epeyce sıkkın
Payın büyük, yalan mı?
***
Dilin ağır konuşmuş
Boşa atıp da tutmuş
Belli ki birileri doldurmuş
Bana kesmiş tüm hesabı
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Selam, buluşalım mı?
Biraz konuşalım mı?
Canım epeyce sıkkın
Payın büyük, yalan mı?
***
Dilin ağır konuşmuş
Boşa atıp da tutmuş
Belli ki birileri doldurmuş
Bana kesmiş tüm hesabı
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?
***
Sendeki kalp de bendeki taş mı?
Varsa bi' farkı, o da günahı
Hayal kurardık telli duvaklı
Ne ara olduk kanlı bıçaklı?