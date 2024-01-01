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7/24 Dinle Nokta

Nokta Şarkı Sözleri

Ersay Üner Nokta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ersay Üner Nokta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nokta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ersay Üner

Ersay Üner

Nokta

  • Tatlım Tatlım

  • İki Aşık

  • Güm

  • Nokta

  • Sana mı Yanayım?

  • Selam

  • Yıldızlar

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