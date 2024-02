Ersay Üner

Bitti Sanırım zor toplanırız bu defa Belki İyi gelecektir ikimize bu veda Oysa Ne hayaller kuruldu aşkla Kaç fırtına duruldu Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Bitti Sanırım zor toplanırız bu defa Belki İyi gelecektir ikimize bu veda Oysa Ne hayaller kuruldu aşkla Kaç fırtına duruldu Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın *** Ah, Tatlım Tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın Yetmedi yaktın Haybeden bir gerçeküstü aşktın

Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Biri gelip alsın içimden Seni sakladığım yerden söküp atsın (söküp atsın, söküp atsın, söküp atsın) Bu sınavdan zor geçmem ama Gerekiyor yine de bir yol seçmem Kararsızım (kararsızım) tutarsızım *** Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak aklıma kalbim Sınırım sonum olacak Beni benle dağıtacak tek kişi sendin (sendin, sendin) Artık okunmayan bir hikayede noktayım *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? *** Geliyor mu aklına? acıtıp ara ara Bende dün gibi, geçmedi daha Anıyor musun bizi? peki kaldı mı izi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında?